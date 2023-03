Stefan Petzner, Zoe und Stephanie Fuchs am 31. März bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 31. März 2023, sind Stefan Petzner, der über seine Insolvenz spricht, die ehemalige ESC-Teilnehmerin Zoe sowie Stephanie Fuchs, die der Liebe wegen beim indigenen Volk der Massai lebt, um 21.20 Uhr zu Gast bei „Vera“ in ORF 2.

Stefan Petzner macht wieder von sich reden. Diesmal allerdings aus wirtschaftlichen Gründen. Die PR-Agentur des 43-Jährigen ist insolvent. Bei „Vera“ erklärt Stefan Petzner, wie er nach schwerer Krankheit jetzt wieder durchstarten will.

Was Liebe alles möglich macht! Die 36-jährige Stephanie Fuchs, die in England ihren Bachelor in Biologie gemacht hat, lernte auf einer Forschungsreise in Tansania einen Mann aus dem indigenen Volk der Massai kennen, mit dem sie nun in dessen Dorf lebt und mit dem sie auch einen Sohn hat. Allen Problemen zum Trotz hat sie sich in ihrer Lehmhütte ohne Dusche und Toilette eingelebt und unterstützt ihren Mann bei der Viehzucht. Mit welchen Schwierigkeiten sie aufgrund der sehr unterschiedlichen Kulturen und Lebensweisen zu kämpfen hat, erzählt sie Vera Russwurm.

Die 26-jährige Sängerin Zoe, die es 2016 ins ESC-Finale geschafft hat, treibt konsequent ihre Karriere voran. In „Vera“ präsentiert sie mit ihrem Trio einen neuen Song, der es in sich hat: in bewährtem Stil – französisch, leichtfüßig und voller positiver Vibes.

