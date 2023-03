Hörl: Neue Richtlinien schaffen Basis für echten Tourismus-Turbo!

Wien (OTS) - Mit neuen Richtlinien für die Förderung von Jungunternehmern, die Haftungsübernahme für Kredite, die Förderung von touristischen Investitionen und die Unternehmensstabilisierung setzt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler laut ÖVP-Tourismussprecher Franz Hörl ein inhaltlich wichtiges Ausrufezeichen für die gesamte Branche. Der Fokus liege dabei auf dem Faktor Nachhaltigkeit – ob nun ökologisch, sozial oder auch ökonomisch. Vor allem die Verbesserungen im Bereich der Betriebsübernahme seien aus Sicht Hörls essentiell.

"Gerade in dieser Phase gibt es in der Praxis die meisten Hürden, an denen nicht wenige letztlich auch scheitern. Umso wichtiger ist daher die Unterstützung von Übernahmen und Gründungen, die künftig nicht nur für Familienmitglieder, sondern auch für langjährige Mitarbeiter ermöglicht werden", so Hörl. Auch die nachhaltige Adaptierung der Haftungsrichtlinie entspricht den Zielsetzungen des "Plan T – Masterplan für Tourismus" und zielt auf nachhaltige Effekte ab. So muss künftig bei Investitionsprojekten unter anderem ein Energieausweis vorgelegt werden und das Vorhaben darf zu keiner zusätzlichen Bodenversiegelung von mehr als 25 Prozent führen.

"Positiv ist auch, dass die neuen Regelungen für Tourismus-Investitionen eng mit Faktoren aus den Bereichen Energie, Digitalisierung, Mitarbeiter und Regionen verknüpft sind. Damit wird im Bereich von Förderungen und Zuschüssen der richtige Hebel aktiviert, um schon heute den Ausbau einer nachhaltigen, klima- und zugleich kundenfreundlichen Tourismusinfrastruktur in unserem Land zu intensiveren", so Hörl. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at