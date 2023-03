3. Bezirk: „Hoffmanns Erzählungen“ am 31.3. im L.E.O.

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen des musikalischen Festivals „Von alten Mythen und Hüten“ gelangt am Freitag, 31. März, in der Bühne „Letztes erfreuliches Operntheater“ (3., Ungargasse 18, Kurz-Bezeichnung: „L.E.O.“) die Produktion „Hoffmanns Erzählungen“ zur Aufführung. Um 19.30 Uhr beginnt die Vorstellung, bei der die unglücklichen Liebschaften des Dichters Hoffmann besungen werden. In der komprimierten Fassung des berühmten Werkes von Jacques Offenbach ist Stefan Fleischhacker der Hauptdarsteller und Elena Schreiber, Melanie Wurzer und Gebhard Heegmann sind in weiteren Rollen zu sehen. Begleitet werden die Sänger*innen von der Pianistin Eliana Morretti. Zeitweise wird das Publikum zur Mitwirkung aufgefordert. Kartenpreis: 30 Euro (Studierende und Schüler*innen: 15 Euro). Infos und Reservierungen: Telefon 0680/335 47 32 und E-Mail karten@theaterleo.at.

Verantwortlich für kulturelle Aktivitäten im „L.E.O.“ ist der „Verein zur Erforschung und Förderung des musiktheatralischen Ausdrucks“. Der Bezirk, die Kulturabteilung der Stadt Wien und andere Partner*innen unterstützen das ungewöhnliche Opernhaus. Im Internet ist der Spielplan zu finden: www.theaterleo.at/.

