Personalwechsel im Präsidium der Apothekerkammer

Kobinger wird 2. Vizepräsident – Saiko übernimmt das Amt des 2. Obmannstellvertreters

Wien (OTS) - Die Österreichische Apothekerkammer hat einen neuen Vizepräsidenten. Mag. pharm. Dr. Gerhard Kobinger wechselt von der Position des 2. Obmannstellvertreters in jene des 2. Vizepräsidenten und folgt damit auf Mag. pharm. Jürgen Rehak, der auf eigenen Wunsch aus dem Präsidium ausscheidet. Kobingers vormalige Funktion als 2. Obmannstellvertreter wird von Priv.-Doz. DDr. Philipp Saiko übernommen. Kobinger legt daher statutengemäß sein Amt als Präsident der Apothekerkammer Steiermark zurück, seine dortige Position übernimmt die Voitsberger Apothekerin Mag. pharm. Alexandra Fuchsbichler. Saiko bleibt weiterhin Präsident der Apothekerkammer Wien.

Gerhard Kobinger (geb. 1961), selbständiger Apotheker in Graz, sitzt seit 2017 im Präsidium der Österreichischen Apothekerkammer und fungierte ab 2002 als Präsident der Landesgeschäftsstelle Steiermark.

Philipp Saiko (geb. 1974) ist selbständiger Apotheker in Wien und seit 2017 Präsident der gleichnamigen Landesgeschäftsstelle.

Das Präsidium der Österreichischen Apothekerkammer besteht neben der Präsidentin aus zwei Vertretern der angestellten Apothekerinnen und Apotheker (1. Vizepräsident und Stellvertreterin) und zwei Vertretern der selbständigen Apothekerinnen und Apotheker (2. Vizepräsident und Stellvertreter).

Apothekerkammer Österreich

Die Österreichische Apothekerkammer mit der in Wien situierten Kammerzentrale und ihren neun Landesgeschäftsstellen ist die gesetzliche Berufsvertretung der rund 6.800 angestellten und selbständigen Apothekerinnen und Apotheker, die sowohl in öffentlichen Apotheken als auch in Krankenhäusern tätig sind. Als Interessenvertretung des Berufsstandes leistet die Kammer einen entscheidenden Beitrag für die Gesundheit der Bevölkerung, indem sie die Schlüsselfunktion der selbständigen und angestellten Apothekerinnen und Apotheker in der Arzneimittelversorgung über das flächendeckende Apothekennetz sicherstellt, fördert und weiterentwickelt. Alle Apothekerinnen und Apotheker sind als Angehörige eines freien Heilberufs Mitglieder der Österreichischen Apothekerkammer, die eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist und neben ihrer Rolle als Interessenvertretung auch hoheitliche Aufgaben wahrnimmt. Oberste Ziele der Apothekerkammer sind die Stärkung des Berufsstandes als wesentliche Säule des österreichischen Gesundheitswesens und die tatkräftige Unterstützung der Apothekerinnen und Apotheker bei ihrer fordernden Arbeit an der Tara.

