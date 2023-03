April-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Mitmachkino, Kindertheater, Live-Konzert und Oster-Specials

St. Pölten (OTS/NLK) - Neben dem regulären Spielplan mit vielen Spiel- und Dokumentarfilmen wie „Griechenland“, „Der Fuchs“, „Die Fabelmans“, „Stams – Österreichs Kaderschmiede“, „Lars Eidinger – Sein oder nicht sein“ und „Moleküle der Erinnerung“ bietet das Kino im Kesselhaus am Campus Krems im April auch Oster-Specials für Kinder und Erwachsene, ein Live-Konzert, Mitmachkino und Figurentheater für Kinder sowie drei Produktionen des „Donaufestivals“.

Bereits am Samstag, 1. April, startet das Mitmachkino: Bei „Aschenbrödel“ und „Der gestiefelte Kater“ wird das junge Publikum aufgefordert, mitzumachen, mitzusingen und mitzuklatschen, um so die Märchen weiterzuleben, was Kindern ab vier Jahren ein ganz besonderes Kinoerlebnis verspricht (bis 15. April). Am Karsamstag, 8. April, wartet dann ein Oster-Special mit der Familienkomödie „Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker“. Vor dem Film gibt es eine kurze Einführung sowie ein österliches Gewinnspiel, während im Anschluss alle Kinder zum Malen in der Filmbar eingeladen sind. Für Erwachsenen wiederum bietet der Karsamstag Monty Python's „Das Leben des Brian“ (am Ostersonntag, 9. April, dann auch in der Originalfassung mit Untertiteln zu sehen) inklusive besonderem Rahmenprogramm.

Am Gründonnerstag, 6. April, präsentieren zudem 5K HD mit Mira Lu Kovacs, Martin Eberle, Benny Omerzell, Manu Mayr und Andreas Lettner bei einem Live-Konzert eine Mischung aus eingängigem Pop und experimenteller Musik. Am Sonntag, 23. April, gastiert dann Heinrich Brossmann mit dem Theater Trittbrettl im Kesselhaus und erzählt Kindern ab vier Jahren im Puppentheaterstück „Florians wundersame Reise über die Tapete“ von Florian, seinem Wurschtl, Dackel und Papagei sowie dem Räuber Deinistmein, dem Ritter Tunichtgut und dem Drachen Saufeblut. Im Rahmen des „Donaufestivals“ stehen überdies am Samstag, 29., und Sonntag, 30. April, die Produktionen „Burial & Sun under ground“ und „Nostalgia de la luz“ sowie der Talk „Disnovation.org“ auf dem Programm.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

