100 Jahre Schwänzeltanz: Post ehrt Karl von Frisch und die „Sprache der Bienen“

Wien (OTS) - 1923 veröffentlichte der österreichische Zoologe und Verhaltensforscher Karl von Frisch seine Abhandlung „Über die ‚Sprache‘ der Bienen“, in der er den Tanz der Westlichen Honigbiene (Apis mellifera) entschlüsselte. Für diese Arbeit wurde er, gemeinsam mit Konrad Lorenz und Nikolaas Tinbergen, mit dem Nobelpreis für Physiologie oder Medizin ausgezeichnet. Die Österreichische Post ehrt dieses 100-jährige Jubiläum und die kleinen tanzenden Logistiker*innen mit einem eigenen Sonderbriefmarkenblock in Wabenform.

Der neue Sonderbriefmarkenblock wurde nun gemeinsam von Harald Kunczier, Geschäftsfeldleitung Filialen, Österreichische Post AG, Thomas Lackner, HDI Versicherung AG, und Angela Ungar, Verein der Wiener Stadtimker, vorgestellt. Als Gastgeberin für das Sonderpostamt fungierte die HDI Versicherung in Wien-Meidling, die, wie die Post, ihre Bienenstöcke von den Wiener Stadtimkern seit vielen Jahren betreuen lassen.

Der Sonderbriefmarkenblock ist in Form einer honiggelben, sechseckigen Wabe gestaltet und zeigt in stilisierter Form eine Biene bei ihrem „Schwänzeltanz“. Dadurch gibt die Biene ihren Artgenoss*innen Auskunft über Entfernung und Richtung der gefundenen Rohstoffe, etwa Blumen zum Bestäuben. Der Briefmarkenblock wurde von Marion Füllerer gestaltet, hat einen Nennwert von 3 Euro und eine Auflage von 180.000 Stück.

Ergänzend gibt die Post das Briefmarken- und Postkartenheft „Die Sprache der Bienen“ heraus. Es enthält neben Informationen zum Werk Karl von Frischs und zur Kommunikation der Bienen vier Postkarten und vier Briefmarken zu je einem Euro.

Der Sonderbriefmarkenblock sowie das Briefmarken- und Postkartenheft sind ab sofort in allen Postfilialen, unter post.at/onlineshop sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post (Telefon: +43 577 67 – 95095; E-Mail: sammler-service@post.at) erhältlich.

Die Österreichische Post beherbergt in mehreren Logistikzentren Honig- oder Wildbienen. So haben etwa seit 2018 fünf Bienenvölker am Gelände des Brief-Logistikzentrums in Wien-Inzersdorf ein Zuhause gefunden. Das naturnahe Gelände bietet den Bienen ein vielfältiges Nahrungsangebot, die Bienenvölker produzieren jährlich ca. 175 Kilogramm Bio-Blütenhonig, den die Post vom Verein der Wiener Stadtimker abfüllen lässt und erwirbt.

Karl von Frisch und die "Sprache der Bienen"

Der Wiener Zoologe Karl von Frisch (1886–1982) erforschte mit ausgeklügelten und genau dokumentierten Experimenten die Bedeutung des rätselhaften Bienentanzes, den schon Aristoteles beobachtet hatte. Von Frisch‘ Forschungen ergaben, dass Bienen mit ihren Tänzen Nahrungsquellen anzeigen. Der einfache Rundtanz wird für nahe gelegene Nahrungsquellen verwendet, der aufwendigere Schwänzeltanz für weiter entfernte. Beim Schwänzeltanz läuft die Biene in einer Art Achterschleife über die Waben des Bienenstocks, wobei die gerade Linie die Lage der Futterquelle relativ zu Sonnenstand und Bienenstock anzeigt. Mit dem Schwänzeln übermittelt sie Informationen über die Entfernung und die Ergiebigkeit der Quelle. Auch wenn viele Aspekte der Kommunikation der Bienen bis heute ungeklärt sind, waren Karl von Frisch‘ Erkenntnisse von herausragender Bedeutung für die Erforschung der kleinen Insekten. Für seine Arbeiten erhielt er 1973 den Nobelpreis.

