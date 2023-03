Trachtiger Sonnenskilauf im April in der Zillertal Arena

10 JAHRE LEDERHOSEN WEDEL WOCHE & PARTY

Zell im Zillertal (OTS) - Freunde der Zillertal Arena wissen, was perfekter Firn und aufkommende Frühlingsgefühle bedeuten. Es ist Zeit für die legendäre Lederhosen Wedel Woche! Und das heuer schon seit 10 Jahren: Von 10. bis 16. April 2023 können sich alle Trachtenfans auf ein waschechtes Programm und viele Highlights auf den Pisten und in den Hütten der Zillertal Arena freuen.

Wie alles begann…

Im April 2014 sorgten die außergewöhnlich lange Wintersaison, die milden Temperaturen und das bevorstehende Gauder Fest in Zell am Ziller – Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest – für die nötige Inspiration. 10 Jahre später ist die Lederhosen Wedel Woche nach wie vor das Highlight zum Saisonfinale in der Zillertal Arena.

3+1 Gratis-Skipass von 10.-16. April 2023

Wer in der Lederhosen Wedel Woche von Montag, 10. April bis Sonntag, 16. April, einen 3-Tagesskipass kauft, bekommt für den 4. Skitag innerhalb des genannten Zeitraums einen gratis Skipass – einzige Voraussetzung ist das Skifahren in Tracht. Die Hütten in der Zillertal Arena warten in der Woche mit vielen Specials wie gratis Schnapserl und Weißwurst-Frühschoppen auf alle Trachtler. Und wer zur rechten Zeit am rechten Ort ist, findet mit etwas Glück einen der attraktiven Gewinne, die in der Lederhosen Wedel Woche in der Zillertal Arena versteckt sind: von Kurzurlaub und Tagesskipässen bis hin zu einem neuen Trachtenoutfit!

Lederhosen Wedel Party am 15. April 2023

Das Highlight in der Woche ist die Lederhosen Wedel Party am Samstag, 15. April mit u.a. Matty Valentino ab 15.00 Uhr live on Stage in der Krocha Alm in Zell am Ziller. Zum Warm Up laden feinste Firnabfahrten gepaart mit Live-Musik auf den Hütten in der gesamten Zillertal Arena. Mit der Lederhosen & Kilt Gaudi Ski WM wartet ein weiteres Highlight auf alle Trachtenfans in Königsleiten. Den Skipass für alle in Dirndl und Lederhose gibt’s an diesem Tag für Euro 33,00. Einen Überblick über das Programm gibt es hier: www.zillertalarena.com/wedelwoche

FACTS ZILLERTAL ARENA

Vielseitig, familienfreundlich und schneesicher: 150 Pistenkilometer von Zell am Ziller, Gerlos, Königsleiten bis nach Hochkrimml

52 moderne Bahnen und Liftanlagen

14 kostenlose Zusatzangebote: Skimovie, Speedcheck und Photopoints

Nahezu 100%ige Schneesicherheit und Skifahren bis 2.500 m Seehöhe

Weitere Informationen unter www.zillertalarena.com

Rückfragen & Kontakt:

Zeller Bergbahnen Zillertal GmbH & Co KG

Sandra Grasl

sandra.grasl @ zillertalarena.com

Tel. 0043/(0)5282/7165-233

Rohr 23 · A-6280 Zell im Zillertal