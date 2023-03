Creditreform bestellt Regionalleiter für Steiermark und Kärnten

Karl Martin Quendler übernimmt bei Creditreform die Regionalleitung für Steiermark und Kärnten.

Wien (OTS) - Mit Wirkung vom 1.4.2023 hat die Geschäftsleitung von Creditreform Österreich den 45jährigen Juristen Karl Martin Quendler zum Regionalleiter für Steiermark und Kärnten bestellt. Der gebürtige Kärntner begann 2012 seine Laufbahn beim Österreichischen Verband Creditreform und vertrat als leitender Insolvenzreferent in zahlreichen Insolvenzverfahren und Mitglied in Gläubigerausschüssen die Interessen der Gläubiger. Seine neuen Aufgabenbereiche umfassen nun die Öffentlichkeitsarbeit, das Stake-holder-Management sowie die Leitung des Insolvenz-Teams in der Steiermark und Kärnten. Privat ist Mag. Quendler gerne in den steirischen Bergen unterwegs und liebt das Angeln an den Kärntner Seen und Flüssen.

"Mit Mag. Quendler übernimmt ein langjähriger Mitarbeiter die Regionalleitung, der bei Kunden, Insolvenzverwaltern und Richtern als engagierter Insolvenzexperte große Anerkennung findet. Mit Mag. Quendler will Creditreform noch stärker einen Fokus auf die Steiermark und Kärnten legen, damit Kunden regional noch besser im Risiko- und Forderungsmanagement serviciert werden. Als Teil einer internationalen Unternehmensgruppe ist uns die regionale Verankerung und der Kontakt zu unseren Kunden vor Ort sehr wichtig", sagt Gerhard Weinhofer, Geschäftsführer des Österreichischen Verbandes Creditreform.

Creditreform Unternehmensinformation:

Der Verein Creditreform Graz wurde ursprünglich 1906 gegründet und ist Teil des Österreichischen Verbandes Creditreform. Die internationale Creditreform-Gruppe ist Europas bedeutendste Gläubigerschutzorganisation und seit 1889 in Österreich tätig. 4.200 Mitarbeiter in 167 Geschäftsstellen in 22 Ländern Europas und in China erbringen für rund 160.000 Kunden professionelle Dienstleistungen von Marketingdatenbanken über das Risiko- und Forderungsmanagement, Wirtschaftsauskünfte über Unternehmen und Konsumenten bis zu Unternehmensratings. Lösungen für das E-Commerce Business und aktuelle Entwicklungen zu ESG runden das große Portfolio von Creditreform ab. In Österreich ist Creditreform zudem ein bevorrechteter Gläubigerschutzverband (BGBl II 442/2006).

Rückfragen & Kontakt:

Creditreform - Büro Graz

Mag. Karl Martin Quendler

Herrengasse 9

8010 Graz

+43-664-9629022

k.quendler @ insolvenz.creditreform.at

www.creditreform.at