FPÖ – Brückl: "Verschärfungen bei häuslichem Unterricht durch ÖVP-Bildungsminister nicht gerechtfertigt!"

Wien (OTS) - „In der Vergangenheit haben zahlreiche Eltern die Möglichkeit genutzt, ihre Kinder im häuslichen Unterricht zu betreuen. Nach Inkrafttreten der unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen ist diese Möglichkeit des Unterrichtens, die auch im Schulpflichtgesetz geregelt ist, sprunghaft angestiegen“, sagte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl in seinem Debattenbeitrag.

„Jene Menschen, die ein Corona-Regime an unseren Schulen befürworteten, meinen nun, dass sei aus Angst vor Corona passiert und die Gegner der Corona-Maßnahmen betonen, dass dieser eklatante Anstieg an häuslichem Unterricht unter anderem auf die willkürlichen Schulschließungen, die Maskenpflicht für die Schulkinder oder auch auf das Mobbing von Schülern, die sich diesem Regime nicht unterordnen wollten, zurückzuführen sei“, erklärte Brückl und weiter: „Aus diesem Grund sollte ein Fünf-Parteienantrag die Gründe für diese Entwicklung erheben. Doch anstatt diese Vorgangsweise abzuwarten, hat ÖVP-Minister Polaschek, die Regeln für den häuslichen Unterricht einfach verschärft, ohne aber entsprechende Erhebungen durchführen zu lassen und somit auch ohne dem Auftrag des Parlaments gerecht zu werden - eine derartige Vorgangsweise ist nicht in Ordnung.“

„Die Einführung von unterjährigen Prüfmöglichkeiten und Stoffabgrenzungen wären sinnvoll gewesen, weil damit eine Gleichstellung mit jenen Schülern, die nicht im häuslichen Unterricht sind, bewirkt worden wäre. Nach Polascheks Verschärfungen muss neben einem pädagogischen Plan auch die Angabe des Ortes, an dem der häusliche Unterricht stattfinden soll, angegeben werden. Will man damit den Menschen bis ins Wohnzimmer nachspionieren? In Summe sind diese Verschärfungen des Ministers nicht notwendig“, betonte der FPÖ-Bildungssprecher.

