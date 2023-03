KURIER: AKH Wien lagert Patienten am Gangboden

Aufnahmen aus dem Februar zeigen Überbelag in der Unfallchirurgie

Wien (OTS) - Es sind verstörende Aufnahmen, aus der Uniklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, die dem KURIER zugespielt wurden. Auf den in der Nacht vom 13. auf 14. Februar entstandenen Bildern ist nicht nur zu stehen, wie mehrere Patienten in Gangbetten untergebracht sind; dazwischen liegt mindestens eine Patientin auf einem Matratzen-Lager am Boden.

Im AKH betont man, dass eine Unterbringung am Boden auf dieser Station nur in Ausnahmefällen und in Absprache mit den Angehörigen vorkomme. In besagter Nacht seien 29 statt der vorgesehenen 28 Patienten zu versorgen gewesen. Bei der Unterbringung am Boden gehe es darum zu verhindern, dass Patienten, die nach Unfällen verwirrt oder unruhig sind, aus dem Bett fallen. Es handle sich um das gelindeste Mittel zur Abwehr von Fremd- und Selbstgefährdung.

Das sieht auch Wiens Patientenanwalt Gerhard Jelinek grundsätzlich so. Aus hygienischen und ethischen Gründen kritisiert er die Unterbringung von Patienten am Boden dennoch. „Sollten solche Vorfälle gehäuft auftreten, wäre das nicht zu tolerieren.“

