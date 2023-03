Consip wählt DXC Technology für die Digitalisierung der italienischen öffentlichen Verwaltung

Rom, Italien, 29. März 2023 (ots/PRNewswire) - DXC Technology (NYSE: DXC), ein führendes, weltweit tätiges Technologie-Dienstleistungsunternehmen der Fortune 500, hat mit Consip einen Vertrag über die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltungen im gesamten öffentlichen Sektor Italiens unterzeichnet.

Teil des mehrjährigen Rahmenvertrags im Wert von über € 500 Millionen

DXC liefert Cloud-, Anwendungs- und Infrastrukturdienste zur Unterstützung des Italian National Recovery and Resilience Plan (PNRR)

Consip ist der Beschaffungsarm des Italian Ministry of Economy and Finance (MEF). Sie fungiert als Italiens zentrale Beschaffungsstelle, unterstützt staatliche Organisationen bei ihren Beschaffungsaktivitäten und hilft bei der Leitung komplexer und innovativer Transformationsprojekte.

Mit drei separaten Verträgen wurde DXC zusammen mit einer Reihe von Technologieanbietern ausgewählt, um die Digitalisierung des öffentlichen Sektors zu beschleunigen und den Nutzen für die italienischen Bürger zu maximieren. Die Verträge sind Teil des Italian National Recovery and Resilience Plan (PNRR), der in Digitalisierung und Innovation investiert, um sicherzustellen, dass Italien nach der COVID-19-Pandemie nachhaltiger und widerstandsfähiger wird und auf zukünftige wirtschaftliche und soziale Herausforderungen vorbereitet ist.

Das Abkommen, das 2023 in Kraft tritt, erstreckt sich auf folgende Bereiche:

Systemmanagement für Rechenzentren der öffentlichen Verwaltung

DXC wird im Rahmen von PNRR-Projekten unternehmenskritische IT-Infrastruktur-, Netzwerk- und Sicherheitsdienste bereitstellen. DXC wird seine Expertise für die Verwaltung und Entwicklung komplexer Hybrid-Cloud-Systeme einsetzen. Die Vereinbarung umfasst das Betriebsmanagement der Rechenzentrumsinfrastruktur und die Remote-Überwachung rund um die Uhr, um Regierungsorganisationen bei der Visualisierung, Bewertung und Priorisierung von Investitionen in die Cybersicherheit zu unterstützen.

Cloud- und PMO-Anwendungsdienste

DXC und neun IT-Dienstleister werden für die Migration der öffentlichen Verwaltungen in die Cloud verantwortlich sein, um die Fähigkeit zur Umsetzung digitaler Dienste in ganz Italien zu stärken und die Erfahrungen der Bürger zu verbessern. Mit dem Cloud-Right-Ansatz von DXC profitieren Regierungsorganisationen von hybriden Lösungen, die auf den maximalen Nutzen zugeschnitten sind, die Servicegeschwindigkeit beschleunigen und die Kosten senken.

Digitale Gesundheit

DXC wird die digitale Transformation des italienischen Gesundheitswesens leiten und verwalten. Das Gesundheitswesen ist für Italien ein strategischer Sektor, in dem der technologische Fortschritt im Mittelpunkt der Lebensqualität und der medizinischen Erfahrung aller Bürger steht. DXC wird seine Erfahrung in diesem Bereich nutzen, um Organisationen im Gesundheitswesen durch ein breites Lösungsportfolio, das Beratung und innovative Technologieplattformen umfasst, zu helfen, effizienter zu arbeiten.

"Diese Vereinbarungen mit Consip zeigen unser Engagement für die Unterstützung der nationalen italienischen Infrastruktur in einer entscheidenden Phase der digitalen Transformation", sagte Eugenio Maria Bonomi, Geschäftsführer von DXC Technology Italia.

"Der öffentliche Sektor hat ein ständig wachsendes Volumen an Daten, Anwendungen und Systemen, die sorgfältig verwaltet werden müssen", fügt Nicola Mangia, Generaldirektor von Italiens öffentlichen Sektors bei DXC Technology, hinzu. "Wir sind stolz darauf, die sichere, zuverlässige und innovative technologische Infrastruktur bereitstellen zu können, die das Rückgrat der digitalen Dienste für die italienischen Bürger bildet."

