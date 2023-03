Genuss mit gutem Gewissen: Indische Themenwochen mit FAIRTRADE-Reis bei GOURMET Business À la Carte

Bei Themenwochen in mehr als 2.500 Unternehmen serviert GOURMET Business Indische Küche gemeinsam mit FAIRTRADE-Reis – und damit fairen Genuss am Mittagstisch.

Wien (OTS) - Ab dem 3. April stehen bei GOURMET Business vielseitige Currys, exotische Gewürze und bunte Köstlichkeiten auf dem Speiseplan. Mit dem Start der Indischen Themenwochen geht die kulinarische Reise der Gäste von GOURMET Business À la Carte diesmal nach Indien. „Unsere Speisekarte für den Frühling und Sommer 2023 überzeugt mit einer großen Speisenvielfalt, spannende Themenwochen bringen dabei noch mehr Abwechslung. Das gefällt auch unseren Gästen, in der jährlichen Befragung haben 75% der Teilnehmer:innen unsere große Vielfalt und Abwechslung mit Sehr gut und Gut bewertet. Bei den Indischen Themenwochen freut uns die Kooperation mit FAIRTRADE ganz besonders. So können unsere Gäste Speisen wie das bunte Linsencurry oder das Chicken Tikka Masala, jeweils mit FAIRTRADE-Basmatireis, mit gutem Gewissen genießen und tragen mit der bewussten Wahl einer Speise mit FAIRTRADE-Reis zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kleinbauernfamilien in den Anbauländern bei“, so Mag.a Claudia Horacek, Geschäftsfeldleiterin von GOURMET Business Catering Menü-Service zum Start der Themenwochen.

Am besten schmeckt’s fair

Die Zusammenarbeit zwischen FAIRTRADE und GOURMET hat im Jahr 2015 gestartet, seitdem kocht GOURMET konsequent mit Zutaten aus FAIRTRADE-zertifiziertem Anbau. „Ziel von FAIRTRADE ist es, einen bedeutenden Entwicklungsbeitrag zu leisten und das Leben der an der Produktion beteiligten Menschen in den Anbauländern zu verbessern. Dabei geht es um einen Prozess der Veränderung in Zusammenarbeit mit allen Akteur:innen, beispielsweise mit Unternehmen wie GOURMET, die große Mengen an Zutaten verarbeiten. Daneben führt die Zusammenarbeit von GOURMET und FAIRTRADE auch zur Stärkung und erhöhten Sichtbarkeit des FAIRTRADE-Siegels. Nachdem GOURMET der österreichische Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung ist, wird hier ein wichtiges Zeichen für die ganze Branche nach außen gesetzt“, freut sich Hartwig Kirner, Geschäftsführer von FAIRTRADE Österreich.

Indischer Genuss mit FAIRTRADE-Basmatireis

GOURMET Business kocht besonders gerne mit FAIRTRADE-Basmatireis, dieser passt hervorragend zu den asiatischen Speisen aus dem À la Carte-Sortiment. Denn Reis aus FAIRTRADE-zertfiziertem Anbau hat klare Vorteile für die Kleinbauernfamilien in den Anbauländern. „Verschiedene Studien untermauern die positive Wirkung von FAIRTRADE - für zertifizierte Produzentenorganisationen, aber auch darüber hinaus für die Entwicklung ländlicher Gegenden. Natürlich kann FAIRTRADE komplexe Probleme marginalisierter Regionen nicht alleine lösen, aber als Teil einer breiteren Entwicklungsstrategie führt der faire Handel zu sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Verbesserungen“, so Hartwig Kirner.

Neben Reis kauft GOURMET außerdem Kaffee, Bananen und Kakao aus FAIRTRADE-zertifiziertem Anbau ein.

Über GOURMET Business

GOURMET Business, eine Marke von GOURMET, ist der Spezialist für Essen am Arbeitsplatz. Über 2.500 Unternehmen in Österreich und Deutschland vertrauen bereits auf GOURMET Business. Ob À la Carte oder Betriebsgastronomie – GOURMET Business bietet für jedes Unternehmen die passende, individuelle Mitarbeiterverpflegung. Nähere Informationen unter www.gourmet-business.at

Über GOURMET

GOURMET ist Marktführer in der Gemeinschaftsverpflegung in Österreich und kocht für Kindergärten, Schulen, Unternehmen und Senioreneinrichtungen, den Einzelhandel sowie bei Events und in Top-Gastronomiebetrieben. Als österreichisches Unternehmen mit mehr als 45 Jahren Erfahrung bietet GOURMET höchste Qualität, Sicherheit und Verlässlichkeit. GOURMET legt besonderen Wert auf hochwertige, österreichische Zutaten, Regionalität und Saisonalität, zertifizierte BIO-Qualität und Nachhaltigkeit. 1997 wurde das Unternehmen als erstes in der Branche BIO-zertifiziert. GOURMET ist ein Tochterunternehmen der VIVATIS Holding AG. www.gourmet.at

GOURMET Business Mehr erfahren

Rückfragen & Kontakt:

GOURMET

Martina Baumeister MSc

Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)664 966 45 42

martina.baumeister @ gourmet.at

www.gourmet.at