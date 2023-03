SPÖ-Lindner: Volle Solidarität mit der Rosa-Lila Villa – null Toleranz bei Hassangriffen!

Lindner, Berger-Krotsch, Auer-Stüger und Rumelhart besuchen nach rechtem Hassangriff Wiener LGBTIQ-Zentrum

Wien (OTS/SK) - In einer Nacht- und Nebelaktion brachten Aktivisten aus dem rechtsextremen Milieu heute Nacht ein Transparent und Plakate an der Fassade der Rosa-Lila Villa in Wien an. Mit Botschaften unter dem vermeintlichen Titel „Kinderschutz“ wurde dabei die Schließung der Villa propagiert und gegen die dort stattfindenden Kinderbuchlesungen von Drag Queens gehetzt. Wenige Stunden nach dem Angriff besuchte heute SPÖ-Gleichbehandlungssprecher, NAbg. Mario Lindner gemeinsam mit GRin Nicole Berger-Krotsch, GR Stephan Auer-Stüger und Bezirksvorsteher Markus Rumelhart die Rosa-Lila Villa. Die SPÖ-Politiker*innen betonten ihre volle Solidarität mit dem LGBTIQ-Zentrum: „Einmal mehr greifen Rechtsextreme einen Ort der LGBTIQ-Community an – dieser feige Angriff traf heute ein Haus, in dem nicht nur Veranstaltungen stattfinden, sondern in dem auch Menschen leben. Das ist absolut inakzeptabel und darf in einer demokratischen Gesellschaft null Toleranz erleben! Unsere volle Solidarität gilt den Aktivist*innen der Villa!“ ****

Klar ist für die SPÖ, dass dieser Angriff eine direkte Reaktion auf die Hetze gegen Kinderbuchlesungen seitens der Wiener FPÖ war. Im Wiener Gemeinderat ritt die FPÖ, mit Unterstützung der ÖVP, erst in der vergangenen Woche scharfe Angriffe gegen Veranstaltungen in der Rosa-Lila Villa. „Die rechte Hetze und der Kulturkampf in Trump-Manier haben handfeste Konsequenzen“, betont Lindner, der den Angriff noch heute im Plenum des Nationalrats zum Thema machen wird. „Rechtsextreme greifen ein Community-Zentrum an, während Menschen dort schlafen, und Familien müssen am Weg zu Kinderbuchlesungen durch einen Polizeikorridor: Die Einzigen, die Kinder gefährden, sind die Hetzer*innen von der FPÖ!“ Die SPÖ fordert angesichts der Ereignisse bundesweit einmal mehr ein entschiedenes Vorgehen gegen Hasskriminalität und die bessere polizeiliche Überwachung rechtsextremer Aktivitäten. (Schluss) lp

