Nationalrat – SPÖ-Tanzler: „Im veralteten österreichischen Bildungssystem gibt es massive Baustellen“

SPÖ-Bildungssprecherin für Unterricht in Bildungseinrichtungen statt im Heimunterricht – Scharfe Kritik an Deutschförderklassen

Wien (OTS/SK) - Kritisch äußert sich SPÖ-Bildungssprecherin Petra Tanzler anlässlich des heute im Nationalrat behandelten Berichts des Unterrichtsausschusses: „In unserem veralteten Bildungssystem gibt es massive Baustellen, die Eltern dazu veranlassen, ihre Kinder zu Hause unterrichten zu wollen. Nur durch eine qualitativ hochwertige Bildung kann das Vertrauen der Eltern in die Bildungseinrichtungen wiederhergestellt werden.“ ****

Tanzler spricht sich klar für einen Unterricht von Kindern in Bildungseinrichtungen aus, denn: „Nur an Schulen gibt es ausgebildetes Fachpersonal, können Kinder soziale Kompetenzen erlernen und werden im Spracherwerb unterstützt. Nicht jede gute Mutter oder jeder gute Vater ist gleichzeitig eine gute Pädagogin bzw. ein guter Pädagoge und kann eine qualitative Ausbildung sicherstellen.“ Doch um diese Qualität an den Schulen bieten zu können, müsse die Bundesregierung endlich in ein zukunftsfittes Bildungssystem investieren. Pädagog*innen und Schulleiter*innen seien jeden Tag im Einsatz, um die Versäumnisse der Bundesregierung auszugleichen. „Würde unser Bildungspersonal Dienst nach Vorschrift machen, würde das Bildungssystem schon lange nicht mehr funktionieren“, so Tanzler.

Ein weiterer Kritikpunkt Tanzlers ist das erneute „Herumdoktern“ an den MIKA-D Tests, also jenen Prüfungen, die darüber entscheiden, ob ein Kind in eine Deutschförderklasse abgeschoben wird oder am regulären Unterricht teilnehmen darf: „Kein einziger Experte und keine einzige Expertin befürwortet diese Absonderung der Kinder. Selbst die letzte Studie im Auftrag des Ministeriums stellt den Deutschförderklassen ein katastrophales Zeugnis aus.“ Tanzler appelliert daher direkt an den zuständigen Bildungsminister Polaschek: „Schaffen Sie diesen pädagogisch wertlosen Unsinn endlich ab!“

Abschließend skizziert Tanzler die Vorstellungen der SPÖ: „Wir wollen ein Bildungssystem, das qualitativ hochwertig ausgebaut ist und für alle Schüler*innen ein Angebot bereithält. Egal wo ein Kind herkommt, wieviel Geld die Eltern haben oder welche Sprache es spricht.“ (Schluss) ts/lp

