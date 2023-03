WiG-Projekt „Klein & Groß – Bewegt & gesund“: Jetzt wird gegärtnert!

Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt von April bis Dezember Kindergärten, Volksschulen und Senior*innen-Einrichtungen zum gemeinsamen Pflanzen, Pflegen und Ernten

Wien (OTS) - Für das Projekt „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ hat sich die Wiener Gesundheitsförderung – WiG zusätzlich zu den bestehenden Aktivitäten etwas Besonderes einfallen lassen: Gärtnern für Klein & Groß. Von April bis Dezember 2023 werden dazu wienweit vier unterschiedliche Workshops für Kindergärten, Volksschulen und Senior*innen-Einrichtungen gemeinsam mit den Umsetzungspartner*innen von „NASCH – Natur als Schule“ kostenfrei angeboten, um so miteinander in der Natur tätig zu sein. „Gärtnern verbindet und macht in jedem Alter Freude. Kinder lernen dabei mehr über die Natur und ihre Kreisläufe und ältere Menschen finden Entspannung. Und das gemeinsame Tun führt schlussendlich zum gemeinsamen Genuss an dem, was daraus erwächst – und zum Teil sogar vernascht werden kann“, erläutert Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Kostenfreie Workshop-Angebote für Klein & Groß

Alle Workshops werden in Kleingruppen durchgeführt. Für nicht gärtnernde Teilnehmer*innen sind Kreativitäts- und Wissensstationen vorbereitet. Ziel des Projekts ist es, die Generationen zu verbinden, gemeinsam in Bewegung zu bringen und damit Gesundheit und Wohlbefinden beider Gruppen zu fördern.

Vom Beet auf den Teller

Miteinander Gemüse, Kräuter und essbare Blumen anbauen, pflegen, ernten und genießen. Kinder und Senior*innen erfahren, dass selbst gezogene Pflanzen besser schmecken und gesund sind. Der persönliche Bezug zu Pflanzen spielt dabei eine große Rolle.

Umfang: 12 Einheiten zu 50 Minuten, Umsetzung an 4 Terminen zu je 3 Einheiten

Umsetzungszeitraum: Sommersemester 2023





2. Staudenpflanzung für die Sinne und als Lebensraum für Tiere mit Insektenhotel

Die Teilnehmer*innen pflanzen einen Gartenbereich, der die Sinne anspricht und Lebensraum für Tiere bietet. Bunte Blumen und sinnesanregende Pflanzen, z. B. das weiche Hasenohr oder der duftende Lavendel, fördern das seelische Wohlbefinden und die Körperwahrnehmung. Die Generationen helfen zusammen, etwas gegen die Biodiversitätskrise zu unternehmen und tragen dazu bei, dass es weiterhin verschiedene Insekten gibt.

Umfang: 12 Einheiten zu 50 Minuten, Umsetzung an 4 Terminen zu je 3 Einheiten

Umsetzungszeitraum: Herbstsemester 2023



3. Beeren-Naschgartenbereich

Klein & Groß pflanzen einen Gartenbereich, der zum gesunden Naschen einlädt. Die verschiedenen Beerenpflanzen regen durch ihre Farben und ihren Geschmack die Sinne an.

Umfang: 6 Einheiten zu 50 Minuten, Umsetzung an 2 Terminen zu je 3 Einheiten

Umsetzungszeitraum: Sommer- und Herbstsemester 2023



4. Bespielbare Minilandschaft

Gärtnern ist auch in der kalten Jahreszeit möglich. Gemeinsam schaffen Kinder und Senior*innen einen Ort für Naturerfahrung, Spiel und Kommunikation. Beim miteinander Planen, Ideen Entwickeln und Umsetzen der Zimmergärten gehen Klein & Groß kreativ aufeinander ein.

Umfang: 2 Einheiten zu 50 Minuten, Umsetzung an einem Termin

Umsetzungszeitraum: November und Dezember 2023





Anmeldung & Informationen

Interessierte Kindergärten, Volksschulen oder Senior*innen-Einrichtungen werden gebeten, sich per E-Mail an post@naturalsschule.at anzumelden, Informationen gibt es unter Tel. 0699 108 49 513 (NASCH – Natur als Schule).

Über das Projekt „Klein & Groß – Bewegt & Gesund“

„Klein & Groß – Bewegt & Gesund“ wird von 2020 bis 2023 von der Wiener Gesundheitsförderung – WiG umgesetzt und aus Mitteln des Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) finanziert. Dieser wurde von der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Stadt Wien im Zuge der Gesundheitsreform eingerichtet. Die operative Durchführung von „Gärtnern für Klein & Groß“ erfolgt durch „NASCH - Natur als Schule“. Weitere Aktivitäten umfassen gemeinsame Bewegungsangebote für Kinder und Senior*innen sowie Fortbildungen für Mitarbeiter*innen. Informationen unter www.wig.or.at/KleinundGross

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Petra Hafner

Leiterin Öffentlichkeitsarbeit Wiener Gesundheitsförderung – WiG

Tel.: (+43 1) 4000 76921

E-Mail: petra.hafner @ wig.or.at

wig.or.at