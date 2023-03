Weiterentwicklung des stationären Handels: E-Commerce und Omni-Commerce als Stärkung

E-Commerce erhöht Umsatz im stationären Handel. Concardis Austria: Digitale Bezahllösungen als Chance für mehr Umsatz

Immer mehr Menschen möchten online einkaufen. Wenn österreichische Händler:innen neben ihrem stationären Geschäft zusätzliche attraktive Online-Angebote anbieten, können sie dieses Umsatzpotenzial für sich nutzen Damir Leko, Country General Manager, Concardis Austria 1/3

Das Bezahlen ist der wichtigste Schritt bei jedem Geschäft und muss auch im Online-Shop ein nahtloses Erlebnis für Kundinnen und Kunden sein. Andernfalls brechen sie mit erhöhter Wahrscheinlichkeit ihren Einkauf ab. Ein perfekter Mix von digitalen Bezahllösungen sorgt hier für ein Kauferlebnis, das angenehm und schnell für Kundinnen und Kunden ist Damir Leko, Country General Manage, Concardis Austria 2/3

Concardis Austria bietet Händler:innen eine breite Palette an innovativen Bezahllösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind; damit stärken wir den stationären Handel Damir Leko, Country General Manage, Concardis Austria 3/3

Wien/Leobersdorf (OTS) - Der österreichische Handel wird aktuell durch die Inflation und derzeit stattfindende Wirtschaftsdynamik stark geschüttelt: Immer mehr Menschen kaufen online ein und erwarten dabei reibungslose Einkaufserlebnisse. Concardis Austria – Teil der Nexi Group, eines führenden europäischen Paytech-Anbieters – kann auf Basis internationaler Studien belegen, dass E-Commerce und Omni-Commerce zahlreiche Chancen für österreichische Händler:innen bieten. Auch das stationäre Geschäft kann über reibungslose Kauferlebnisse und integrierte Bezahllösungen eine erhöhte Kund:innenfrequenz und mehr Umsatz erzielen. „ Immer mehr Menschen möchten online einkaufen. Wenn österreichische Händler:innen neben ihrem stationären Geschäft zusätzliche attraktive Online-Angebote anbieten, können sie dieses Umsatzpotenzial für sich nutzen “, sagt Damir Leko, Country General Manager von Concardis Austria. Innovative digitale Bezahllösungen spielen hier eine wichtige Rolle, so Leko: „ Das Bezahlen ist der wichtigste Schritt bei jedem Geschäft und muss auch im Online-Shop ein nahtloses Erlebnis für Kundinnen und Kunden sein. Andernfalls brechen sie mit erhöhter Wahrscheinlichkeit ihren Einkauf ab. Ein perfekter Mix von digitalen Bezahllösungen sorgt hier für ein Kauferlebnis, das angenehm und schnell für Kundinnen und Kunden ist .“

Großes Umsatzpotenzial: E-Commerce stark gewachsen

Eine aktuelle Studie von Concardis zeigt, dass 2022 die Gesamtausgaben im Privatkonsum im E-Commerce im Vergleich zum Vorjahr um gut 30 % gestiegen sind – auf rund 30 Milliarden Euro. Dabei gibt es unter den Top-5-Branchen-Gewinner:innen des E-Commerce in Österreich klare Schwerpunkte: Kleidung, Lebensmittel und Alkohol, elektrische Haushaltsgeräte und Apotheken. Darin steckt viel Potenzial, das vom österreichischen Handel allerdings noch zu sehr unterschätzt wird, so Leko: „Viele österreichische Händler:innen, insbesondere die kleineren, bieten ihren Kund:innen noch nicht das E-Commerce-Erlebnis, das sich Menschen wünschen. Dadurch binden Händler:innen ihre Kund:innen nicht zureichend und nutzen das zusätzliche Umsatzpotenzial nicht. Das ist vielen aber auch noch nicht bewusst.“ Neben den physischen Gütern boomte 2022 das Online-Angebot auch bei Dienstleistungen mit einem Plus von 15 % und Reisen mit einem Plus von 119 % im Vergleich zum Vorjahr.

Omni-Commerce: Weiterentwicklung des stationären Handels

Unternehmen, die auf den stationären Handel sowie E-Commerce setzen, haben einen klaren Wettbewerbsvorteil – Stichwort Omni-Commerce. Zwar ist das Geschäft im stationären Handel nach der Coronavirus-Pandemie wieder um gut 13 % gestiegen, doch die Nachfrage nach Online-Angeboten bleibt in allen Branchen hoch. „Die Konsument:innen gehen zurück in die Geschäfte, weil sie diesen Händler:innen großes Vertrauen entgegenbringen. Dennoch wollen sie weiter online einkaufen. Hier haben Händler:innen die Chance, ihr stationäres Geschäft mit E-Commerce-Angeboten zu unterstützen und zusätzlichen Umsatz zu erzielen“, erklärt Damir Leko. Mit guten E-Commerce-Angeboten binden Händler:innen ihre Kund:innen stärker, wodurch sie auch häufiger ins stationäre Geschäft kommen. „Händlerinnen und Händler sollten die Kombination von E-Commerce und stationärem Handel als Weiterentwicklung ihres Geschäfts betrachten. Unser Ziel ist es, das Potenzial, das im Omni-Channel-Bereich vorhanden ist, bekannt zu machen, um den österreichischen Handel zu stärken“, sagt Leko. „Wir möchten unseren Partner:innen im Handel dabei helfen, ihren Kund:innen das zu geben, was sie brauchen und wollen.“

Einfaches und sicheres Bezahlen für den lokalen Handel

Gut jede:r dritte Konsument:in bricht den Einkauf in einem Online-Shop ab. Abbrüche können in den meisten Fällen auf verwirrende oder komplizierte Bezahlmöglichkeiten zurückgeführt werden. Moderne Bezahllösungen spielen eine zentrale Rolle. Haben Kund:innen die Möglichkeit, mit der Bezahlmethode zu bezahlen, die am besten zu ihren Bedürfnissen passt, schließen sie ihren Einkauf auch ab. Concardis Austria bietet hier eine Vielzahl an maßgeschneiderten Lösungen, die lokale Händler:innen im Online-Shop sowie im stationären Geschäft implementieren können. Leko dazu: „Das Bezahlen entscheidet oft, wo Konsument:innen einkaufen. Innovative Bezahllösungen sind für lokale Händler:innen unerlässlich, um den Umsatz zu steigern. Ein reibungsloses und sicheres Bezahlen stärkt den lokalen Handel“, meint Leko und führt abschließend aus: „ Concardis Austria bietet Händler:innen eine breite Palette an innovativen Bezahllösungen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind; damit stärken wir den stationären Handel .“

***

Über Concardis | Nets | Nexi

Concardis ist ein führender Anbieter digitaler Bezahllösungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Als Teil des europäischen PayTechs Nets | Nexi Group treibt die Unternehmensgruppe auf Basis der Größe, Leistungsfähigkeit und der geografischen Reichweite den Übergang zum digitalen Bezahlen in Europa voran. Das Ziel ist es, Menschen und Unternehmen jeder Größe zu unterstützen und die Art und Weise, wie Menschen bezahlen und Unternehmen Zahlungen akzeptieren, zu verändern. Durch die Vereinfachung des Zahlungsverkehrs und die Bereitstellung der innovativsten und zuverlässigsten Lösungen können Unternehmen und Finanzinstitute ihre Kund:innen besser bedienen, engere Beziehungen aufbauen und gemeinsam wachsen. Weitere Informationen sind auf folgenden Webseiten erhältlich: www.concardis.com – www.nets.eu – www.nexigroup.com

Rückfragen & Kontakt:

c/o KRAFTKINZ Powergroup GmbH

Brendan Philipp

brendan.philipp @ kraftkinz.com

+43 660 301 83 43