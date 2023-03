Zierfuß/Hungerländer zu Wiederkehr: Verpflichtende Deutschkurse für außerordentliche Schüler in Wien unumgänglich

NEOS sollen sich nicht auf den Bund ausreden, sondern landesgesetzliche Tatsachen schaffen

Wien (OTS) - „Verpflichtende Deutschkurse für außerordentliche Schülerinnen und Schüler in Wien sind ein Gebot der Stunde und damit unumgänglich. Auch wenn sich Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr immer wieder gerne auf den Bund ausredet: Nichts hält ihn davon ab, hier landesgesetzlich Tatsachen zu schaffen und für verpflichtende Deutschkurse für außerordentliche Schülerinnen und Schüler zu sorgen – und zwar sowohl im Sommer als auch während des Jahres am Nachmittag“, fordern Bildungssprecher Gemeinderat Harald Zierfuß und Integrationssprecherin Gemeinderätin Caroline Hungerländer.

„Wien hat im Bildungsbereich außerordentliche Herausforderungen und muss deshalb auch mit außerordentlichen Maßnahmen reagieren. Rund 12.000 außerordentlichen Schülerinnen und Schülern in Wiener Schulen, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können, sind eine außerordentliche Herausforderung. Freiwillige Angebote sind nett, reichen hier aber bei weitem nicht aus“, so Zierfuß.

Im Schuljahr 2020/21 gab es alleine in Wiener Volksschulen 10.484 außerordentliche Schülerinnen und Schüler, die nicht ausreichend Deutsch sprechen, um dem Unterricht folgen zu können. Wie die Wiener Volkspartei bereits aufgedeckt hat, sind 60 Prozent dieser Kinder bereits in Österreich geboren und 80 Prozent haben mehr als zwei Jahre den Kindergarten besucht. Allerdings zeigt die Deutschförderung in den Wiener Kindergärten bei zwei von drei Kindern keinen Effekt und ist damit wirkungslos.

„Es ist hier definitiv zu wenig, lediglich ein freiwilliges Angebot zu schaffen. Freiwilligkeit ist in der Wiener Integrationspolitik längst gescheitert. Dazu braucht es ein ganzes Bündel an Maßnahmen, um die integrationspolitischen Herausforderungen anzugehen. Dieses Bündel muss mit intensiver Sprachförderung im Kindergarten beginnen, die Eltern verpflichtend miteinbeziehen und auch über den Unterricht in den Schulen hinausgehen. An verpflichtenden Deutschkursen für außerordentliche Schülerinnen und Schüler sowohl im Sommer als auch am Nachmittag während des Jahres führt kein Weg vorbei“, so Zierfuß und Hungerländer abschließend.

