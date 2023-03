Leopoldstadt: „Fools Day“ im Circusmuseum am 1. April

Gratis-Führung/Comedy-Show, Anmeldung: office@foolsbrothers.at

Wien (OTS) - Das originelle Wiener Clown- und Magier-Duo „Fools Brothers“ hat den mit Scherzen verbundenen 1. April kurzerhand zum „Fools Day“ erklärt. Die humorigen tricksenden Unterhalter laden deshalb am Samstag, 1. April, zu einer Führung durch das „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) ein und umrahmen die amüsante Besichtigung mit Auszügen aus der Show „On A Magical Mystery Detour“ sowie aus weiteren Produktionen. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos, Spenden sind willkommen. Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0676/340 75 65. Die „Fools Brothers“ nehmen auch gerne Reservierungen per E-Mail entgegen: office@foolsbrothers.at.

Im Laufe des Rundgangs bestaunen die Teilnehmer*innen zum Beispiel Plakate von Zirkus-Unternehmen, Fotografien von Artist*innen, Dompteur*innen, Magier*innen und Clowns sowie Kostüme, Requisiten, Programmhefte und andere Exponate aus internationalen Manegen. Gerne stehen die allzeit fidelen Gebrüder „Lionel Fool“ und „Liam Fool“ ihrem geneigten Publikum für gemeinsame Erinnerungsfotos zur Verfügung.

In der Regel ist das im In- und Ausland bekannte „Circus- und Clownmuseum Wien“ im 2. Bezirk am Ilgplatz 7 jeden Sonntag im Zeitraum vom 10.00 bis 13.00 Uhr frei zugänglich. Kein Scherz: Am Sonntag, 2. April, bleiben die Räumlichkeiten ausnahmsweise geschlossen. Die ehrenamtlich tätigen Zirkus-Historiker*innen wickeln fallweise Sonder-Veranstaltungen in enger Kooperation mit dem Kultur-Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“ (Mitglied bei „Basis.Kultur.Wien“) ab. Fragen an die Museumsleute via E-Mail: office@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at

Verein „Erstes Wiener Zaubertheater“: www.zaubertheater.at

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

