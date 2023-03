FAIRTRADE-Veranstaltung im Parlament zu nachhaltigen Geschäftsmodellen

Sobotka: Die Klimakrise verdeutlicht, dass das Thema Nachhaltigkeit allgegenwärtig ist

Wien (PK) - Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell der Zukunft stand heute im Zentrum der FAIRTRADE Informationsveranstaltung im Parlament. Zum gemeinsamen Gedankenaustausch etwa über ein europaweites Lieferkettengesetz lud Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gemeinsam mit FAIRTRADE Österreich.

"Mit der FAIRTRADE-Informationsveranstaltung will das Parlament seiner Vorbildrolle für einen umweltfreundlichen Konsum gerecht werden und ein deutliches Zeichen für einen fairen Welthandel setzen. Die Klimakrise verdeutlicht, dass das Thema Nachhaltigkeit allgegenwärtig ist. Dabei kann jeder Einzelne mit seinem Konsumverhalten einen wichtigen Beitrag leisten", so Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Im Rahmen einer Selbstverpflichtung der Parlamentsdirektion zum grundsätzlich nur für Bundesministerien vorgeschriebenen Aktionsplan für eine nachhaltige öffentliche Beschaffung sind ökologische und soziale Mindeststandards auch für das Parlament verbindlich, wenn Dienstleistungen, Waren und Bauleistungen beschafft werden.

FAIRTRADE zeige mit einem vielfach erprobten und etablierten Regel- und Kontrollwerk, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg kein Widerspruch seien, so Helmut Schüller, Vorstandsvorsitzender von FAIRTRADE Österreich. "Heuer feiert FAIRTRADE 30-Jahr-Jubiläum in Österreich. FAIRTRADE-Kaffee war 1993 das erste Produkt unseres gemeinnützigen Vereins in den Regalen und es ist umso schöner, dass man diesen nun auch im frisch sanierten Parlament genießen kann", so Schüller. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von dieser Veranstaltung sowie eine Nachschau auf vergangene Veranstaltungen finden Sie im Webportal des Parlaments.

