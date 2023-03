Einladung: ÖAMTC-Diskussionsforum Diversität "Gender-Vielfalt – mehr als Mann und Frau"

Veranstaltung im ÖAMTC-Mobilitätszentrum Erdberg sowie virtuell am Donnerstag, 20. April 2023

Wien (OTS) - In einer Welt, in der viele als Mann oder Frau sozialisiert wurden, kämpfen Menschen mit nicht-binärer Geschlechtsidentität um ihre Anerkennung, Rechte und Sichtbarkeit. Der längst fällige Diskurs dazu ist in Unternehmen angekommen – mit der Herausforderung, eine Balance zu finden zwischen sichtbarer, gelebter Geschlechtsidentität und dem Respekt für die Privatsphäre der Menschen.

Welche Herausforderungen und rechtliche Rahmenbedingungen gibt es für Arbeitgeber:innen, Dienstleister:innen und Gesellschaft allgemein? Was können sie leisten? Und was gilt es zu beachten?

Wann: Donnerstag, 20. April 2023, 10-11:30 Uhr

Wo: ÖAMTC Mobilitätszentrum, Baumgasse 129 (Achtung begrenzte Teilnehmer:innen-Anzahl) und via https://www.oeamtc.at/live/

Ablauf:

* Eröffnung: Oliver Schmerold – ÖAMTC, Direktor

* Keynote: Albert Kehrer– PROUT AT WORK, Vorstandsvorsitzender

* Diskussion mit Rhonda D’Vine – Verein Nicht Binär, Victoria Englmaier – Institut für höhere Studien, Helga Haberler – Wiener Antidiskriminierungsstelle für LGBTIQ-Angelegenheiten, Leo Söldner – VARGES: Beratungsstelle für Variationen der Geschlechtsmerkmale sowie Albert Kehrer

* Moderation: Nasila Berangy-Dadgar – ÖAMTC, Leitung Diversitätsmanagement

Die gesamte Veranstaltung wird in Österreichischer Gebärdensprache gedolmetscht.

Medien-Vertreter:innen sind herzlich zur Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen. Für eine Teilnahme vor Ort ist eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen bitte an anna.eberharter @ oeamtc.at oder telefonisch unter 01 711 99 21259.

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC

Öffentlichkeitsarbeit

+43 (0)1 71199-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at