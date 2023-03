Fußball-Legende trifft Fernseh-Legende: Barbara Stöckl im Gespräch mit Hans Krankl und Peter Rapp

Im ORF-Nighttalk „Stöckl“ am 30. März um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Fußball-Legende trifft Fernseh-Legende: In der aktuellen Ausgabe des ORF-Nighttalks „Stöckl“ sind am Donnerstag, dem 30. März 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2 Hans Krankl und Peter Rapp zu Gast bei Barbara Stöckl:

Ein gemeinsames Erlebnis vor 45 Jahren verbindet Hans Krankl und Peter Rapp ganz besonders: Nach einer verlorenen Wette durfte der Fußballer dem Entertainer 1978 im Stadion des FC Barcelona den Bart abrasieren. Diese und viele weitere unterhaltsame Anekdoten erzählen die Weggefährten, die beide am Valentinstag geboren wurden, im Gespräch mit Barbara Stöckl.

Hans Krankl, der kürzlich seinen 70. Geburtstag feierte, war stets mehr als ein Fußballer. Mit Songs wie „Rostige Flügel“ oder „Lonely Boy“ erreichte der Goleador auch als Sänger Kultstatus. Johann K. steht auch heute noch auf der Bühne und gibt mit der Band „Monti Beton“ legendäre Songs zum Besten. Nach einem Ausschnitt aus dem Schlagerhit „Capri Fischer“ erzählt er im Nighttalk „Stöckl“, wie dieses Lied das österreichische Nationalteam einst bis zum Cordoba-Triumph begleitete.

Peter Rapp, der neun Jahre älter als Krankl ist, konnte den Fußballstar immer wieder als Gast für seine Sendungen gewinnen. Der Moderator, der mit Shows wie „Spotlight“, „Wurlitzer“ und „Hoppala“ Fernsehgeschichte geschrieben hat, gab genau vor 60 Jahren sein TV-Debüt. Mit Barbara Stöckl sprechen Rapp und Krankl aber nicht nur über die „gute alte Zeit“, sondern auch über aktuelle gesellschaftliche Phänomene und Herausforderungen.

