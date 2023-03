Digitale Mediensysteme: „Wir schaffen Digitales mit Sinn“

„Bringing spaces to life through skills and passion“: Komplettes Rebranding von DMS – gemeinsam mit Petrichor entwickelt und von digitalwerk umgesetzt

Wien (OTS) - In den vergangenen Monaten hat sich die Digitale Mediensysteme GmbH mit Hilfe von digitalwerk einen umfassendem Brand Refresh durchlaufen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, erklärt DMS-Gründer und CEO Michael Buchacher: „Zu Beginn des Prozesses wollten wir eigentlich nur unser Design modernisieren, daraus wurde ein sehr fordernder Werte- und Markenprozess. Nun ist klar: DMS steht für die Erweiterung von physischen Räumen durch digitale Anwendungen und schafft „Wow-Erlebnisse“. Wir wollen die Faszination der Möglichkeiten von Technik menschlich vermitteln. Ergebnis sind ein Design, ein Unternehmen und eine Kultur, die offener und zugänglicher sind – für unsere Kund:innen, für Partner und für Top-Talente, die bei und mit uns arbeiten möchten.“ Als weiterer zentraler Partner in dem Prozess war Petrichor unter der Federführung von Brigitte Maier bei der Entwicklung von Brand Vision, Werten und Marketingstrategie eingebunden. Sie haben mit ihrer Unterstützung ein wertvolles Fundament für die langfristige Unternehmensentwicklung geschaffen.

Mike Gattereder, CEO von digitalwerk, erklärt zum Rebranding und zum neuen Design: „Genauso vielfältig wie die Lösungen von DMS, sind auch die Anwendungsorte dafür. Das neue Logo von DMS repräsentiert daher die diese Vielfalt an Räumen und deren Komplexität in deren einfachsten Form, dem Grundriss. Damit vermitteln wir die technische Expertise der DMS und ihre menschenorientierte Arbeits- und Umsetzungsweise, welche zusammen mit dem neugeschaffenem Corporate Design die Basis für einem emotionalen und frischen Neuauftritt sind.“ Die neue visuelle Markenausrichtung wird nun beispielsweise in Kleidungsstücken, Beschilderungen, der Büroausstattung und der neuen Website sichtbar.

Neue Website: Bringing spaces to life with Webflow

Mit dem grundlegendem Re-Branding setzt DMS auch digital neue Maßstäbe – auf www.digitale-medien.at kommt die innovative Plattform Webflow zum Einsatz. Das Ergebnis ist ein deutlich reduzierter und nahbarer Auftritt mit voller Funktionalität und besonderer Ästhetik. Die visuellen Leitlinien werden durch die Low-Code Programmierung schnell, ressourceneffizient und optimal abgestimmt auf die neuen Markenwerte umgemünzt.

Auch die etablierten „DMS Talks“ haben auf der Website ihren Platz. Hier erleben Branchenprofis Diskussionen über aktuelle Trends in Webinar- und hybrider Form. Der nächste DMS Talk ist für 26. April (ab 17 Uhr) zum Thema Retail Media geplant.

Über DMS: Die „Digitale Mediensysteme GmbH“ (DMS) wurde 2004 gegründet und hat sich seitdem zu einem führenden Digitalisierungspartner für Retail-Betriebe im DACH-Raum entwickelt. Außerdem ist das Unternehmen vom Standort in Wien-Ottakring aus projektbezogen in Italien, Slowenien und Ungarn, insgesamt 13 Ländern aktiv. Ein Team von rund 25 MitarbeiterInnen sorgt dafür, dass multimediale Inhalte in Handels- und Dienstleistungsbetrieben am POS die Menschen zuverlässig dort erreichen, wo sie konkreten Nutzen bringen. Digital Signage sowie Instore-Radio und Corporate-TV-Lösungen bieten relevante Informationen bzw. einen Beitrag zu einem umfassenden Markenerlebnis. DMS arbeitet mit den besten Technologieanbietern zusammen und agiert als Full-Service-Agentur, die von der Konzeption über Entwicklung und Implementierung bis hin zur laufenden redaktionellen und technischen Betreuung alles anbieten kann.

Über digitalwerk: Die eigentümergeführte Agentur digitalwerk mit Sitz am Wiener Getreidemarkt ist seit über 10 Jahren im Bereich Kommunikation tätig und betreut Kunden wie Kia, Austrian Power Grid, Semperit, Zurück zum Ursprung, Demmers Teehaus und viele weitere. Ihre Tätigkeitsfelder umfassen Strategie, Beratung, Branding, Idee, Konzept, Storytelling, Content, Kreation, Design, User Experience und digitales Marketing.

