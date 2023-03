„Er/Sie hat mein Leben zerstört“: „Am Schauplatz Gericht“ am 30. März um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Manche Gerichtsfälle, über die normalerweise gar nicht groß berichtet wird, erweisen sich bei genauerem Hinsehen als wahre Psychothriller. Mit so einem Fall ist ein Wiener Rechtsanwalt an „Am Schauplatz Gericht“ herangetreten. Sein Mandant möchte in der Öffentlichkeit seine alptraumhafte Situation schildern, weil er mit den Mitteln der Justiz nicht weiterkomme.

„Sie hat mein Leben zerstört“, sagt Gerald Kirchthaler. Seit vier Jahren werde er von einer Frau mit einer geradezu unglaublichen Hartnäckigkeit und Kreativität verfolgt – gestalkt. Trotz einstweiliger Verfügungen, strafrechtlicher Verurteilungen, Haftstrafen und Weisungen des Gerichtes setze die Frau ihre Verfolgungshandlungen gegen ihn seit 2019 immer wieder fort, sagt der Wiener Kellner. Sie hätte ihm regelmäßig an seinem Arbeitsplatz und vor seiner Wohnung aufgelauert, gebe sich bei Ämtern als Herr Kirchthaler oder als seine Lebensgefährtin aus, beschimpfe ihn und erst vor Kurzem hat er wieder Anzeige erstattet, weil die Frau am Telefon gedroht habe ihn umzubringen. Tatsächlich hat sich das Leben des Kellners sukzessive zum Schlechten hin entwickelt, seit diese Frau in sein Leben getreten ist. Mittlerweile ist er arbeitslos, hat seine Wohnung aufgeben müssen und ist mit seinen Nerven am Ende. Die Frau wiederum behauptet: „Er hat mein Leben zerstört.“ Er schulde ihr Geld und sei ein Lügner. Einen kurzen Eindruck von der Dame konnte auch Redakteurin Sabine Zink gewinnen. Als sie die Frau mit den Vorwürfen konfrontierte, verlangte sie anfangs mit ungewöhnlicher Heftigkeit, die Geschichte unter keinen Umständen im Fernsehen auszustrahlen. Drei Tage vor dem Sendungstermin schrieb sie dann ihre Wahrnehmungen zu der Causa, die schon viele Gerichte und Anwaltskanzleien beschäftigt hat, per Mail an die Redaktion. Schlusssatz: „Aber bitte ohne Namen.“

Die Redaktion hat sich entschlossen, die Dame in der aktuellen „Am Schauplatz Gericht“-Ausgabe „Er/Sie hat mein Leben zerstört“ am Donnerstag, dem 30. März 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 zu anonymisieren, ist aber überzeugt, dass es auch das Recht von Herrn Kirchthaler ist, seine fast unglaubliche Geschichte öffentlich zu erzählen.

