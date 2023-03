Group Tax Forum startet 2023 in Wien

Strategiekonferenz für Steuerverantwortliche im Konzern am 25.5.2023

Wien (OTS) - Am 25. Mai 2023 wird sich beim ersten Group Tax Forum, veranstaltet von Linde Campus in Kooperation mit dem GEWINN, alles um Strategien für Steuerverantwortliche im Konzern drehen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf dem richtigen Umgang mit den neuen Vorgaben durch die EU, OECD und die nationale Gesetzgebung und wie sich Head of Tax und deren Mitarbeiter:innen darauf vorbereiten können. Erwartet werden Top-Speaker aus Steuerberatung und Finanzverwaltung sowie Tax-Verantwortliche von Unternehmen.

Strategie, Umsetzung und Best Practice an einem Tag

Neue Vorgaben durch EU, OECD und die nationale Gesetzgebung sorgen in den Steuerabteilungen der Konzerne für Herausforderungen: Steigende rechtliche, organisatorische, technische und strategische Anforderungen erfordern hohen Aufwand bei der Umsetzung und oftmals organisationsübergreifendes Handeln.

„Wie Heads of Tax oder Group Tax-Mitarbeiter:innen aktuelle Initiativen der EU und OECD richtig einschätzen und so im Unternehmen rechtzeitig erforderliche Maßnahmen mit den richtigen Ansprechpartner:innen setzen können, wollen wir im eintägigen Group Tax Forum vermitteln“, erklären die fachlichen Leiter Dr. Christoph Marchgraber, Partner bei der KPMG, und Dr. Markus Seiler, Head of Group Tax bei Mayr-Melnhof. Themen sind u. a.:

Pillar II: Die globale Mindestbesteuerung als praktische Herausforderung

Public CbCR und Steuerberichterstattung

Betriebsprüfungen im In- und Ausland

Steuerliche Implikationen von Änderungen des Geschäftsmodells

Tax Technology: Was ist tatsächlich umsetzbar?



Jährlicher Treffpunkt

Fachexpert:innen aus Beratung und Finanzverwaltung, darunter Mag. Karin Andorfer (Deloitte), Mag. Iris Burgstaller (TPA), MMag. Gerald Dipplinger (PwC), Mag. Kirstin Krippner (KPMG), Mag. Roland Macho (Finanzamt für Großbetriebe) und Mag. Martin Schwaiger (EY), werden zuerst ihr Know-how an die Teilnehmer:innen weitergeben, gefolgt von Erfahrungsberichten aus der Unternehmenspraxis, u. a. von Dr. Lisa Ramharter (OMV), Mag. Christoph Stein (Cargo-Partner GmbH) und Mag. Peter Wohlgemuth (Energie Steiermark AG).

„Ziel ist es, eine Diskussionsplattform zu schaffen, wie andere Unternehmen an diese Probleme herangehen, was funktioniert, was nicht und wo sich die Stolpersteine verstecken“, so Mag. Karin Sattler, Leitung Programm Linde Campus. „Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Themenfeld gemeinsam mit dem GEWINN in kompakter Form in Wien nun anbieten können, und werden das Group Tax Forum als einen jährlichen Fixpunkt für Steuerverantwortliche in Konzernen etablieren.“

Tickets und Infos zur Konferenz: www.lindeverlag.at/grouptaxforum

