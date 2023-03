ÖTT & ATB: Internationale und österreichische Tourismusbranche von 2. bis 4. Mai zu Gast in Wien

Am 2. Mai 2023 findet in Wien unter dem Motto „Nachhaltigkeit als Dauergast“ der Österreichische Tourismustag statt, gefolgt von der Tourismusfachmesse ATB am 3. und 4. Mai 2023.

Wien (OTS) - Von 2. bis 4. Mai 2023 trifft sich die Tourismusbranche im Austria Center Vienna (ACV) beim Österreichischen Tourismustag (ÖTT) und der Austrian Travel Business (ATB), der größten Tourismusfachmesse Österreichs. Die Fachbesucher*innen des ÖTT am 2. Mai erwarten namhafte Speaker, spannende Keynotes, innovative Lösungen und praktische Anschauungsbeispiele. Die Einkäufer*innen aus der ganzen Welt können sich auf der ATB am 3. und 4. Mai auf ein innovatives und nachhaltiges Angebot der österreichischen Aussteller*innen freuen.

ÖTT: Facettenreiche Wissensimpulse mit Fokus auf Nachhaltigkeit

Der Österreichische Tourismustag, der dieses Jahr unter dem Motto „Nachhaltigkeit als Dauergast“ steht, bietet zahlreiche Wissensimpulse, Vorträge und Paneldiskussionen – dieses Jahr wieder ausschließlich physisch vor Ort im ACV. Nach der Eröffnung durch Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler und WKÖ-Präsident Harald Mahrer folgen Keynotes von WIFO-Chef Gabriel Felbermayr und dem Zukunftsforscher und geschäftsführenden Gesellschafter der philoneos GmbH, Maximilian Lude.

Am Nachmittag stehen weitere Highlights auf dem Programm wie der Young Talents Award und der Best Practice Award. Für beide Wettbewerbe ist eine Anmeldung noch möglich. Bei den Paneldiskussionen und Vorträgen rund um das Thema Nachhaltigkeit geht es um die Messbarkeit von Nachhaltigkeit, touristische Sommerpotenziale mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, Daten als Grundlage für eine nachhaltige Destinationsentwicklung, datenbasierte Entscheidungen und die touristische Nachfrage zu nachhaltigen Angeboten.

„Österreichs Tourismus hat im vergangenen Jahr sein Comeback gefeiert. Die Nächtigungszahlen im Sommer 2022 reichten fast wieder an das Niveau vom Erfolgsjahr 2019 heran, die Prognosen für das heurige Jahr sind trotz herausfordernder Umstände sehr vielversprechend. Es gilt aber gerade jetzt, die richtigen Weichenstellungen für die Zukunft zu setzen: Auf Betriebsebene betrifft das etwa die Auseinandersetzung mit den Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Gleichzeitig gilt es, den persönlichen Ansprüchen der Touristinnen und Touristen von morgen zu begegnen. Die Österreich Werbung hat beim ÖTT mit dem BMAW und der WKÖ ein äußerst vielfältiges Programm entwickelt, das wichtige Impulse für die Zukunftsfähigkeit unseres Tourismus bietet. Ich freue mich besonders darauf, die versammelte österreichische Tourismusbranche im Austria Center Vienna persönlich zu treffen“, sagt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

„Unsere österreichischen Tourismusbetriebe sind die Vorreiter, wenn es um die Integration von innovativen und nachhaltigen Prozessen in ihren Geschäftsmodellen geht. Gleichzeitig ist es das Gebot der Stunde, sich mit den zukünftigen Trends und Herausforderungen auseinanderzusetzen. Der ÖTT bietet dabei ein kompaktes und gleichzeitig intensives Eintauchen in unterschiedlichste Bereiche, die für die Tourismuswirtschaft von wesentlicher Bedeutung sein werden“, betont Robert Seeber, Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft in der Wirtschaftskammer Österreich.

„Mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit ist es unser Ziel, der Branche aufzuzeigen, welche riesigen Potenziale für sie existieren, aber gleichzeitig auch vermitteln, dass eine konkrete Nachfrage bei den Urlauber*innen vorhanden ist. Für die Branche gilt es, die richtigen Schritte zu setzen, um ihre Geschäftsmodelle für die Zukunft zu gestalten und ein attraktives Angebot zu schnüren. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit dem heurigen Österreichischen Tourismustag die richtigen Impulse setzen können“, sagt Sandra Neukart, Chief Operating Officer der Österreich Werbung.

Der ÖTT wird gemeinsam vom Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) und der Österreich Werbung veranstaltet.

Innovation Corner und Nachhaltigkeitsfoyer

Das Innovations-Team der Österreich Werbung wird im Innovation Corner gemeinsam mit dem Austrian Institute of Technology den „Messestand der Zukunft“ präsentieren. Mittels Virtual Reality werden 360°-Aufnahmen einer Destination mit 3D-Elementen kombiniert. Schnee, Kälte, Wind, Wärme und regionale Produkte ergänzen ein multisensorisches Erlebnis für die Besucher*innen des Österreichischen Tourismustages. Und im Nachhaltigkeitsfoyer erwartet die Gäste eine Ausstellung der Austrian Creators, ebenfalls mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit.

ATB: Innovatives und nachhaltiges Angebot aus Österreich trifft auf internationale Nachfrage

Die Austrian Travel Business (ATB) ist die größte Tourismusfachmesse Österreichs. Die Österreich Werbung erwartet heuer wieder über 350 internationale Topeinkäufer*innen und Medienvertreter*innen aus rund 40 Ländern. 2020 und 2021 fanden sowohl die Österreichischen Tourismustage als auch die Fachmesse ATB virtuell statt, 2022 wurde die Veranstaltung als Hybrid-Format durchgeführt. Heuer werden beide Veranstaltungen rein physisch umgesetzt.

Die Österreich Werbung bietet den Partnern aus dem Tourismus und den internationalen Einkäufer*innen wieder die beste Infrastruktur, damit sie sich auf das Anbahnen von Geschäften, das Netzwerken oder Vertiefen von Beziehungen konzentrieren können. In zwei Kaffeehäusern, von denen eines von MOTTO Catering und von der MODUL University bespielt wird und ein anderes von Julius Meinl, wird die österreichische Gastfreundschaft großgeschrieben und die Teilnehmer*innen der ATB werden mit österreichischen Schmankerln versorgt.

„Die ATB ist das Aushängeschild für den Tourismusstandort Österreich in Richtung unserer ausländischen Geschäftspartner*innen. Wir haben für die internationalen Einkäufer*innen neben den klassischen Vernetzungsmöglichkeiten mit unseren Partnern ein Rahmenprogramm entwickelt, das ein allumfassendes Österreich-Erlebnis garantiert. Dazu zählen neben dem Welcome Evening und den Hospitality Suites auch vielfältige, auf Nachhaltigkeit fokussierte Post-Touren in die Bundesländer, die bereits jetzt hervorragend gebucht sind“, so Sandra Neukart weiter.

Mehr Informationen

Für den „Young Talents Award“, bei dem junge Talente ihre innovativen Ideen nationalen und internationalen Top-Entscheider*innen, touristischen Geschäftspartner*innen, Medienvertreter*innen, Branchen-Expert*innen präsentieren, ist eine Anmeldung noch bis zum 31. März 2023 möglich. Für den „Young Professionals: Best Practice Award“ können sich Unternehmen bewerben, die bereits sozial, ökologisch oder ökonomisch nachhaltige Konzepte in ihren Business-Alltag eingebaut haben und damit eine Vorbildwirkung haben können. Anmeldeschluss ist der 7. April. Hier finden Sie alle Infos zu den beiden Awards: Young Talents Award | Best Practice Award.

Auf der offiziellen Website www.tourismustage.at finden Sie alle Informationen zur Anmeldung und zum Programm des ÖTT und zur ATB.

Rückfragen & Kontakt:

Österreich Werbung

Mag. Patricia Strampfer

Head of Corporate Communication

Unternehmenssprecherin

Tel.: +43 1 58866-428

patricia.strampfer @ austria.info

www.austriatourism.com/presse



Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft

Andrea Gesierich, MA

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Tourismus

Tel.: +43 1 71100 6300-43

andrea.gesierich @ bmaw.gv.at

www.bmaw.gv.at/Themen/Tourismus



Wirtschaftskammer Österreich

DMC – Data & Media Center

Pressestelle

Tel.: +43 0590 900-4462

dmc_pr @ wko.at

https://news.wko.at/oe