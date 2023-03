Sidl: "Wir brauchen echte Pestizid-Alternativen!"

"Niederösterreichs Landwirtschaft als noch stärkerer Partner für Umwelt- und Klimaschutz"

St. Pölten/Brüssel (OTS) - Für den niederösterreichischen SPÖ-EU-Abgeordneten Günther Sidl aus dem Bezirk Melk geht die aktuelle Debatte um die Reduktion des Pestizideinsatzes am eigentlichen Problem vorbei. "Wir wissen schon lange, dass Pestizide und Umweltgifte keine Lösung für die Zukunft sind – dagegen passiert ist aber nichts", kritisiert Sidl die Untätigkeit seitens EU-Kommission und der österreichischen Bundesregierung. Sidl fordert bereits seit seinem Eintritt ins EU-Parlament im Juli 2019 einen neuen Ansatz: "Wir brauchen eine Forschungsstrategie für wirksame, nachhaltige und ökologische Pestizid-Alternativen. Denn so kann auch die Landwirtschaft zu einem noch stärkeren Partner für Umwelt- und Klimaschutz werden."

Für Sidl, der die Problematik rings um den Einsatz von Umweltgiften regelmäßig anspricht, zeigt die aktuelle Debatte aber, dass das Thema endlich in der Gesellschaft angekommen ist. "Wir müssen endlich verstehen, dass alles was wir in die Natur einbringen letzten Endes auch auf unserem Teller und damit auch in unserem Körper landet - und da haben Umweltgifte absolut nichts verloren", so Sidl, der ergänzt:

"Verbote alleine werden das Problem nicht lösen. Da braucht es einen gemeinsamen Fokus auf die Erforschung von ökologischen Alternativen. Das wäre eine langfristige Lösung, die die Landwirtschaft mitnimmt."

