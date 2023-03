ACP setzt mit neuem Bürogebäude richtungsweisende Branchen-Standards im Bereich Nachhaltigkeit, Klima- und Umweltschutz

Photovoltaikanlage, energieeffiziente Haustechnik und E-Ladestationen garantieren klimaneutralen Büroalltag und minimalen CO2-Fußabdruck der Belegschaft.

Wien (OTS) - Österreichs größter IT-Dienstleister ACP hat die ersten Weichen für seine klimaneutrale Zukunft gestellt: Der neue Unternehmensstandort der ACP TEKAEF in Hohenzell in Oberösterreich ermöglicht nicht nur einen klimaneutralen Büroalltag, sondern sorgt auch dafür, dass der CO2-Fußabdruck der gesamten Belegschaft so gering wie möglich ausfällt. Das neue Bürogebäude und die 5000 m2 große Logistikfläche beziehen den benötigten Strom aus der hauseigenen Photovoltaikanlage und zeichnen sich durch extrem hohe Energieeffizienz aus.

Christian Heit, Geschäftsführer der ACP TEKAEF GmbH: „ Klimaschutz ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen der Menschheit. Als Kompetenzzentrum für moderne Arbeitsplätze entwickeln wir seit vielen Jahren maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Printing, Mobility, Digital Signage, Digitalisierung, Direct Sales und Logistik+ und der Umweltschutz-Aspekt gewinnt dabei zunehmend an Bedeutung. Mit unserer Firmenzentrale wollten wir daher ein sichtbares Zeichen setzen und zeigen, wie ein moderner, klimaschonender Büroalltag aussehen kann. “

Photovoltaikanlage sorgt für emissionsfreien Strom

Beim Neubau des Bürogebäudes wurde auf durchgehende CO2-Neutralität und eine hohe Energieeffizienz geachtet. CO2-neutral bedeutet, dass sich die Kohlendioxidemissionen auf Null belaufen, da der Ausstoß zur Gänze kompensiert wird. Der Energiebedarf ergibt sich aus der benötigten Gebäudeenergie (Heizen, Kühlen, Beleuchtung, Wasserbereitung, usw.) sowie dem Energiebedarf aller sonstigen Verbraucher (Anlagen, Geräte, IT, etc.). Um den Energiebedarf des Gebäudes zu minimieren, wurde besonders Augenmerk auf eine energieeffiziente Haushalts- und Bürotechnik sowie eine energiesparende Beleuchtung gelegt. Als Energiequelle dient eine hauseigene Photovoltaikanlage mit inkludiertem Batteriespeichersystem. Zusätzlich erfolgt ein Ausgleich der Emissionen über anerkannte, nach strengen, internationalen Kriterien zertifizierte Klimaschutzprojekte.

E-Mobilität der Mitarbeitenden wird gefördert

Dem neuen ACP-Standort wurde darüber hinaus ein ganzheitlicher Nachhaltigkeits-Ansatz zugrunde gelegt. Dem entsprechend wurde nicht nur das Gebäude, sondern auch die zukünftige klimaneutrale Mobilität der Belegschaft von Beginn an in die Planungen eingebunden. Das Ergebnis sind acht E-Ladestationen für die Fahrzeuge der Mitarbeitenden, die über die hauseigene Photovoltaikanlage mit integriertem intelligentem Lademanagement gespeist werden.



ClimatePartner zertifiziert Klimaneutralität

Die CO2-Neutralität der Firmenzentrale wurde neben der bestehenden Umweltmanagement­zertifizierung nach ISO14001:2015 nun auch via Auditierung durch ClimatePartner bestätigt. Die Zer­tifizierung durch ClimatePartner folgt dem GHG Protocol Corporate Standard. Dabei werden Treibhausgas-Emissionen, die mit dem CO2-Fußabdruck eines Unternehmens in Verbindung stehen, als Scope 1-, Scope 2-, und Scope 3-Emissionen kategorisiert. ACP TEKAEF verfügt mit seinem Klimaneutralitätszertifikat über diese wertvolle Zertifizierung, der CO2-Fußabdruck wird dabei jährlich neu berechnet.

Grünes Ideenwerk für nachhaltiges Mitarbeiter-Engagement

Für Christian Heit ist die nachhaltige Transformation damit aber noch lange nicht abgeschlossen: „ Wir stehen erst am Anfang unserer Reise und wollen uns kontinuierlich verbessern. “

Dazu wurde im sog. IDEENWerk (KVP-System bei ACP TEKAEF) welches bereits jahrelang sehr erfolgreich im Einsatz ist, eine Initiative ins Leben gerufen, die alle Mitarbeitenden dazu einlädt, Verbesserungsvorschläge zum Thema Energiesparen zu machen. Die besten Anregungen wurden bereits umgesetzt und auch öffentlich prämiert.



Über ACP

ACP unterstützt Unternehmen, Behörden und Organisationen dabei, neue Ideen noch erfolgreicher umzusetzen sowie ihre Produkte und Prozesse zukunftsorientiert zu gestalten. Das 360° IT-Portfolio von ACP stärkt die Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Kund:innen mit individuellen Lösungen, neuesten digitalen Services und frischen Ideen.

Mit mehr als 50 Geschäftsstellen in ganz Österreich und Deutschland ist ACP immer in Kund:innennähe und zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner. ACP Expert:innen sind von international führenden Herstellern wie Apple, CISCO, DELL Technologies, Hewlett Packard Enterprise, HP, Microsoft, NetApp oder VMware zertifiziert.

ACP TEKAEF ist Marktführer für intelligente Lösungen, Produkte und Services rund um den modernen Arbeitsplatz. Herstellerunabhängig bietet das Unternehmen die richtigen Lösungen zur Optimierung und Produktivitätssteigerung innovativer Geschäftsprozesse.

Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die ACP Gruppe einen Umsatz von 766 Millionen Euro und beschäftigte mehr als 2.100 Mitarbeitende.

Mehr Informationen unter: www.acp.at

