ASFINAG: Osterferien stehen vor der Tür – Mehr Verkehr in Richtung Urlaubsdestinationen ab dem kommenden Wochenende

Alle österreichischen und viele deutsche Bundesländer starten in den Urlaub

Wien (OTS) - Ab dem kommenden Wochenende wird es speziell auf den Zulaufstrecken zu den beliebten Skigebieten zu deutlich mehr Verkehr und unter Umständen zu Wartezeiten kommen. Der Grund dafür: Viele Menschen in Österreich und Deutschland werden zum Beginn der Osterferien in einen Kurzurlaub aufbrechen.

Während einige Schigebiete die Wintersaison bereits beendet haben, haben vor allem größere Gebiete im Westen auch bis über das Osterwochenende geöffnet. In diesen Regionen ist daher mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Gleichzeitig ist die Buchungslage vor allem in der Thermenregion in der südöstlichen Steiermark sehr gut, weshalb auch auf der A 2 Südautobahn mit stärkerem Verkehr gerechnet werden muss. Während zu den Reisewellen keine Tagesbaustellen auf dem Netz geplant sind, werden die bestehenden Langzeitbaustellen verkehrlich zu spüren sein. Besonders vor den Gegenverkehrsbereichen auf der A 9 Pyhrnautobahn bei St.Pankraz/Windischgarsten und Übelbach ist mit Staus und Behinderungen zu rechnen.

Ausblick auf das Oster-Wochenende

Beginnend mit Gründonnerstag wird speziell auf der Weststrecke Richtung Ungarn und der Pyhrnautobahn Richtung Slowenien eine starke Reisewelle erwartet, da der Karfreitag in Deutschland, Tschechien, Slowakei und Ungarn ein Feiertag ist. Am Freitag und Samstag wird zusätzlich starker Verkehr, insbesondere aus den Ballungsgebieten, erwartet. Am Nachmittag des Ostermontags, aber auch am noch schulfreien Osterdienstag ist mit starkem Rückreiseverkehr und Verzögerungen zu rechnen.

Tunnelwäschen für mehr Sicherheit in den Nachtstunden

Frühjahrszeit ist automatisch auch die Zeit zur Reinigung der Tunnel nach der Wintersaison. Um den Verkehr speziell rund um die Karwoche bzw. Ostern nicht allzu sehr zu beeinträchtigen, finden diese Arbeiten meist in den Nachtstunden statt. So werden Anfang April der Tunnel Wartberg (A 9), Gleinalmtunnel (A 9) und der Tunnel Liefering (A 1) jeweils in der Nacht gereinigt.

Frühjahrsmesse in Dornbirn

Von Donnerstag, 30. März bis Sonntag, 2. April findet in Dornbirn die größte Frühjahrsmesse von Vorarlberg statt. Daher sind längere Verzögerungen auf der A 14 Rheintalautobahn vor der Ausfahrt Dornbirn West sowie rund um der Messestraße sehr wahrscheinlich. Die ASFINAG ersucht zudem, aufgrund einer Baustelle in diesem Bereich auch auf die benachbarten Anschlussstellen rund um Dornbirn auszuweichen, wenn es zu Staus kommt.

