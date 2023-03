Kittenberger „Chalets am Gartensee“ offiziell eröffnet

LH Mikl-Leitner: „Ein Paradies zum Kraft tanken und ein Turbo für die Region“

St.Pölten (OTS) - Am gestrigen Dienstagnachmittag lud Reinhard Kittenberger seine Familie, sein gesamtes Team und zahlreiche Gäste aus Wirtschaft, Tourismus und Politik, darunter auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, zur offiziellen Eröffnung der Kittenberger „Chalets am Gartensee“ nach Schiltern ein.

Mikl-Leitner bezeichnete die neu entstandenen Chalets als „Paradies zum Kraft tanken und einen Turbo für die Region“. Im Bereich Tourismus und Wirtschaft seien dem Land Niederösterreich künftig vor allem „Innovationskraft, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sehr wichtig“, erklärte die Landeshauptfrau und weiter: „Diese drei Säulen sind sowohl in den Kittenberger Erlebnisgärten als auch den neuen Chalets am Gartensee perfekt verknüpft.“ Als Beispiel für gelebte Digitalisierung und Nachhaltigkeit führte Mikl-Leitner unter anderem die Bewässerungssysteme an, die automatisiert nur dann bewässern, wenn dies auch notwendig sei.

Abschließend wünschte die Landeshauptfrau Reinhard Kittenberger für das neue Chalet-Dorf so großen Erfolg, soviel Energie, Herzblut und Arbeit er mit seiner Familie und dem gesamten Team investiert habe.

Reinhard Kittenberger blickte auf das Projekt zurück. Die Idee dazu sei bereits vor zehn Jahren entstanden, im Oktober 2021 fand dann endlich der Baustart am Areal in Schiltern statt. „Innerhalb eines Jahres haben wir 393 Bäume, 1.500 Sträucher und 35.000 Stauden gepflanzt, 7.000 Quadratmeter Rollrasen gelegt, 15.000 Kubikmeter Humus eingebracht und erst im November letzten Jahres 39.000 weitere Blütenstauden gepflanzt, die nun zu blühen beginnen“, führte Kittenberger aus. In 20.300 Arbeitsstunden habe man alte Elemente mit modernen kreativ verbunden und so neue, schöne Plätze geschaffen. „Ein Paradies, das vielen Menschen Wärme ins Herz zaubern soll“, sagte er abschließend.

Gesegnet wurden die neuen Kittenberger Chalets am Gartensee vom Langenloiser Stadtpfarrer Jazek Zelek. Andy Lee Lang umrahmte die feierliche Eröffnung musikalisch.

Alle Informationen zu den neuen Chalets am Gartensee online unter www.kittenberger-urlaub.at

