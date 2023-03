Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH nutzen abwechslungsreiches Weiterbildungsangebot

LR Teschl-Hofmeister: Top qualifizierte Mitarbeiter bringen Mehrwert für schulische Tagesbetreuung

St. Pölten (OTS) - Vielfältig präsentierte sich auch im März das Weiterbildungsangebot für Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH. Musikalische Weiterbildungen, ein Erste-Hilfe-Kindernotfallkurs und die Supervisionswerkstatt sind nur ein kleiner Auszug des Seminarangebots. „Mit der stetigen Aus- und Weiterbildung unserer Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen können wir eine hochwertige schulische Tagesbetreuung an mittlerweile 185 Schulstandorten und somit eine Entlastung von Familien in Niederösterreich garantieren“, so Familien- und Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Das Seminar „Aus Alt mach Schön“ bot den Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH Anregungen und Ideen, um die Nachhaltigkeitsentwicklung und das Bewusstsein für ressourcenschonendes Leben bei Kindern zu fördern. Im Rahmen der zahlreichen Workshops und Kurse, die online oder vor Ort abgehalten werden, wurde auch verstärkt auf die emotionale Entwicklung und Bewusstseinsbildung gesetzt. „Musik macht uns glücklich und schlau!“ – dieses Seminar gab Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen Hilfestellungen, wie Musik im Erziehungsalltag bewusst eingesetzt werden kann, um Kinder zu fördern und sie bei Herausforderungen emotional zu begleiten. „Nur mit vielseitigen und aktuellen Themen zugewandten Schulungsangeboten können wir den Freizeitpädagoginnen und Freizeitpädagogen der NÖ Familienland GmbH das nötige Werkzeug für den beruflichen Alltag mitgeben“, erläutert Teschl-Hofmeister. Wer sich für das Berufsbild Freizeitpädagogik und eine Anstellung bei der NÖ Familienland GmbH interessiert, ist herzlich dazu eingeladen, sich auf www.noe-familienland.at über offene Stellen an den Schulstandorten zu informieren.

Weitere Informationen: NÖ Familienland GmbH, Karin Feldhofer, Telefon 02742 9005 13484, E-Mail karin.feldhofer @ noel.gv.at, bzw. Sophie Moser, Telefon 02742 9005 13474, E-Mail sophie.moser @ noel.gv.at, www.noe-familienland.at.

