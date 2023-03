ÖGB-Katzian begrüßt vorübergehendes „Aus“ für aliquote Pensionsanpassung

Die kommenden zwei Jahre nutzen, um eine faire, nachhaltige Lösung zu finden

Wien. (OTS) - „Die vorübergehende Aussetzung der aliquoten Pensionsanpassung ist ein richtiger Schritt, damit wird eine inakzeptable Ungerechtigkeit abgeschafft“, kommentiert ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian das Einlenken der Bundesregierung.

Pro Jahr gehen in Österreich rund 100.000 Menschen in Pension, für einen Großteil von ihnen hätte die aliquotierte Pensionsanpassung aufgrund der aktuellen Rekordinflation also gewaltige finanzielle Nachteile bedeutet. Die aktuelle Entscheidung bedeutet die gleiche Pensionserhöhung für alle, unabhängig davon, in welchem Monat sie ihre Pension antreten, und gibt den Betroffenen die nötige Sicherheit. „Unser Druck hat sich ausgezahlt“, so Katzian.

Auch wenn die Inflation in Zukunft hoffentlich sinken wird, ist es wichtig, die zwei Jahre des Aussetzens zur Erarbeitung einer fairen, nachhaltigen Lösung zu nützen, sagt der ÖGB-Präsident: „Wir bringen unsere Expertise gerne ein!“

