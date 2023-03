Zweitägige MIT Europe Conference mit US-Spitzenforscher:innen in Wien startet heute

Technologiekonferenz rund um Nachhaltigkeit, Energie und Ernährung in WKÖ – Kostenloser moderierter Live-Stream ab 13:45 Uhr, Anmeldung unter: www.MITeurope.at

Wien (OTS) - Im weltweiten Wettbewerb ist Innovation der entscheidende Erfolgsfaktor, gleichzeitig ist Europas Wirtschaftswachstum zu einem überwiegenden Teil auf Forschungs- und Innovationsaktivitäten zurückzuführen. Dabei ist der Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft ein essenzieller Baustein für erfolgreiche Forschungs- und Innovationsaktivitäten.

Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) bringt renommierte Wissenschafter:innen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) nach Wien. Nationale und internationale Forscher:innen, Unternehmer:innen und Technologie-Expert:innen haben bei der zweitägigen MIT Europe Conference ab heute 14 Uhr die seltene Gelegenheit, bei Top-Level-Keynotes und Workshops dabei zu sein und sich mit den MIT-Spitzenforscher:innen direkt auszutauschen. Die acht Deep Dive Workshops sind bereits ausgebucht, für den heutigen Konferenztag gibt es noch die Möglichkeit, sich vor Ort zu registrieren.

Gleichzeitig bietet die WKÖ Technologie-Interessierten weltweit die Möglichkeit, an der Konferenz teilzunehmen und so Einblicke in das Innovations-Know-how des MIT zu erhalten.

Die Teilnahme am von Wissenschafter:innen ab 13:45 Uhr live moderierten und interaktiven Live-Stream ist kostenlos - eine Registrierung unter www.MITeurope.at möglich.

Folgende Forscherinnen und Forscher der US-amerikanischen Spitzenuniversität präsentieren in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ihre aktuellen Forschungsergebnisse:

John Fernández , Professor of Building Technology, Department of Architecture, spricht über Bautechnologie und die Folgen des Klimawandels.

Das Konferenzprogramm am 29. März 2023 umfasst neben den Vorträgen der MIT-Professor:innen folgende Vertreter von Startups:

Arjun Chandar , Founder and CEO, Industrial Ml, Thema: „Making Factories Smarter”

, Founder and CEO, Industrial Ml, Thema: „Making Factories Smarter” Davide Marini , Co-Founder and CEO, Inkbit, Thema: „Building The Factories Of The Future“

, Co-Founder and CEO, Inkbit, Thema: „Building The Factories Of The Future“ Ali Merchant , Founder and CEO, Iq3 Connect, Thema: „Immersive 3D Learning & Collaboration Platform“

, Founder and CEO, Iq3 Connect, Thema: „Immersive 3D Learning & Collaboration Platform“ Kosta Andoni, Robot Controls Lead, Skylla Technologies, Thema: „Intelligent Automation For Object Handling And Precision Manipulation“

Für interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter gibt es im Rahmen der MIT Europe Conference 2023 die Möglichkeit Interviews mit MIT-Forscher:innen zu machen. Kontakt und Koordination über: info@foggensteiner.at oder 0664-1447947

Details zu Programm und Anmeldung unter: www.MITeurope.at

Initiative der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der WKÖ

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA ist die Internationalisierungs- und Innovationsagentur der WKÖ und damit Trend- und Impulsgeber für die österreichische Wirtschaft. Die MIT Europe Conference 2023 findet im Rahmen der Internationalisierungsoffensive „go-international“ statt, der Förderinitiative des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft sowie der Wirtschaftskammer Österreich. (PWK087/ST)

