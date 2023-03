Freshfields mit neuem Büro in der Peregringasse

Wien (OTS) - Die global tätige Wirtschaftskanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer schlägt in Österreich ein neues Kapitel auf. Nach mehr als 40 Jahren in der Seilergasse eröffnet die Sozietät ihr neues modernes Büro in der Peregringasse 4 in Wien und setzt damit einen weiteren Schritt zu einer agilen und inklusiven Unternehmenskultur. Das neue Büro wird 170 Kolleg:innen auf 5 Stockwerken eine moderne Arbeitsumgebung bieten, die eine noch innovativere und effizientere Zusammenarbeit in den Teams und mit den Mandant:innen ermöglichen wird. Dies wird die erfolgreiche Entwicklung des Büros in Wien, dessen Team auch zuletzt wieder eine Vielzahl an prominenten Mandaten und internationalen Transaktionen begleiten durfte, weiter unterstützen.

„Juristische Exzellenz kombiniert mit lokaler Verbundenheit und einem einzigartigen globalen Netzwerk – dafür steht Freshfields Bruckhaus Deringer in Wien. Wir freuen uns, mit und für unsere Mandant:innen ab sofort im neuen Ambiente noch innovativer und effizienter arbeiten zu dürfen“ , so Dr. Konrad Gröller, Office Managing Partner der Kanzlei in Wien.

Raum für zukünftige Freshfields Generationen

Der Umzug markiert für die Kanzlei die kontinuierliche Weiterentwicklung dessen, wie wirtschaftsrechtliche Beratung in einem globalen Kontext und auf höchstem Niveau jetzt und in Zukunft geleistet wird: dynamisch, innovativ, kollaborativ und digital. Das neue Büro in der Peregringasse 4 unterstreicht die agile und inklusive Unternehmenskultur und die offene, kooperative und praxisgruppenübergreifende Arbeitsweise der Sozietät.

„Die Peregringasse bietet uns einen Ort, an dem wir unser „Neues Arbeiten“ leben können. Ein idealer Platz, um gemeinsam optimale Lösungen für unsere Mandanten zu diskutieren, auch neue Wege durchzuspielen und uns persönlich auszutauschen. Ein Raum für die zukünftigen Freshfields Generationen in Wien“ , so Dr. Karin Buzanich-Sommeregger, Partnerin der Kanzlei und für die HR und Recruiting Agenden in Wien verantwortlich.

Über Freshfields Bruckhaus Deringer



Freshfields Bruckhaus Deringer ist eine global aktive Anwaltssozietät. Wir unterstützen seit langem erfolgreich die führenden Industrie- und Finanzunternehmen, Institutionen und Regierungen bei ihren komplexen Projekten, Transaktionen und Herausforderungen. Ob aus unseren 27 Büros in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren weltweit oder mit führenden Kanzleien vor Ort – unsere mehr als 2.800 Anwältinnen und Anwälte beraten wirtschaftsrechtlich umfassend und bündeln ihre Kompetenz zu entscheidenden Rechts- und Branchenlösungen für unsere Mandanten.

