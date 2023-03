ACV-Impfstraße schließt - Samariterbund zieht Bilanz: 2,2 Millionen Impfungen

Ende März schließt die größte Impfstraße Österreichs. Der Samariterbund Wien verabreichte hier bis zu 15.000 Impfungen täglich.

Wien (OTS) - Im Auftrag der Stadt Wien führte der Samariterbund Wien Österreichs größte Impfstraße im Austria Center Vienna (ACV). Ende März stellt sie ihren Betrieb ein. „In den vergangenen zwei Jahren haben wir allein in der ACV-Impfstraße rund 2,2 Millionen COVID-Impfungen verabreicht. Zum Höhepunkt der Impfbereitschaft und der Verfügbarkeit von Impfstoff waren es bis zu 15.000 Personen täglich, die geimpft wurden“, zieht Dr. Susanne Drapalik, Präsidentin und Landeschefärztin des Samariterbund Wiens, Bilanz.

Administratives Personal, Ärzt:innen, diplomiertes Pflegepersonal bis hin zu Sanitäter:innen, Zivildienstleistenden, ehrenamtlichen Helfer:innen und die Einsatzleitung waren in der Impfstraße zwei Jahre lang gefordert.

Bis zu 440 Mitarbeiter:innen täglich im Einsatz

Durchschnittlich arbeiteten jeden Tag rund 300 Mitarbeiter:innen des Samariterbund Wiens in zwei Schichten in der Impfstraße. Doch an manchen Tagen war die Nachfrage so groß, dass das Personal aufgestockt werden musste. „Für einen reibungslosen Ablauf in der größten Impfstraße Österreichs sorgten täglich bis zu 440 Mitarbeiter:innen des Samariterbund Wiens, die in verschiedensten Positionen tätig waren. Ich bedanke mich bei allen Mitarbeiter:innen sehr herzlich für ihren Einsatz und ihr Engagement für die Gesundheit der Menschen in Wien sowie bei allen Blaulichtorganisationen und der Stadt Wien für die gute Zusammenarbeit“, so Dr. Drapalik.

Auch Attila Wiederkehr, Leiter des ASB-Impfmanagements, bedankt sich nach zwei Jahren sehr intensiver beruflicher Tätigkeit in der ACV-Impfstraße bei allen Mitarbeiter:innen für die gute Zusammenarbeit und den großen Einsatz.

Der Samariterbund Wien zählt zu den wichtigsten Rettungs-, Gesundheits- und Sozialorganisationen in der Bundeshauptstadt. Gemeinsam mit den anderen Blaulichtorganisationen unterstützte der Samariterbund Wien im Auftrag der Stadt Wien bei der Umsetzung der gesundheitsrelevanten COVID-19-Bestimmungen bei der Eindämmung der Pandemie.

