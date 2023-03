Residieren in Bad Gastein: EPHIC Real Estate plant nachhaltige Design-Eigentumswohnungen „Alpensinfonie“

Das Bauprojekt in Planung umfasst 11 exklusive Wohneinheiten mit Hauptwohnsitz

Wien/Bad Gastein (OTS) - EPHIC Real Estate, als Experten für die Vermittlung- und Entwicklung von Gewerbe- und Wohnimmobilien im Alpenraum, startete im März die Vermarktung des exklusiven Eigen-Neubauprojekts „Alpensinfonie“ in bester Bad Gasteiner Wohnlage. Elf Panoramawohnungen zwischen 2 und 4 Zimmern entstehen am Richard-Strauß-Weg 1. Das moderne Wohnkonzept mit nachhaltiger Architektur soll insbesondere langjährige Gastein-Fans und Dauergäste ansprechen.

Imposante Prachtbauten aus der Belle Époque und kaiserliche Nostalgie inmitten einer spektakulären Bergwelt – das zeichnet die kraftvolle Atmosphäre von Bad Gastein aus. Nicht nur Urlauber schätzen die einzigartige Kulisse und das breite Angebot an Kulturveranstaltungen und Sport-Events, auch als Wohnort hat die dynamische Gemeinde im Pongau einiges zu bieten. Bad Gastein verbindet Historisches und Modernes, Alt und Jung und Lokales mit Urbanem. „In Bad Gastein findet man das Beste aus Stadt und Land. Für Menschen, die den Rückzug in der Natur suchen, gleichzeitig aber nicht auf die Annehmlichkeiten und das kulturelle Geschehen einer Stadt verzichten möchten, verspricht der Ort einmalige Wohn- und Lebensqualität“, weiß Walter Toifl, Head of Investment bei der EPHIC Group.

Leben, dort wo andere Urlaub machen – dazu bietet Bad Gastein beste Voraussetzungen. Das Angebot an Infrastruktur ist vielfältig: ÖBB-Bahnhof und öffentliche Linienbusse machen flexibel, Supermärkte, Banken und Apotheke sind ebenso verfügbar wie Gesundheitsversorgung durch zahlreiche Allgemein- und Fachmediziner und das Klinikum Bad Gastein. Durch die natürlichen Thermalquellen des Ortes kann ein umfassendes, ganzjähriges Vital- und Wellnessangebot genutzt werden. Neben einer Volksschule, einer Polytechnischen Schule und einer Hauptschule gibt es im Ort auch eine Skihauptschule. Weiterführendes Bildungsangebot ist durch ein Realgymnasium und eine Hotelfachschule im Nachbarort Bad Hofgastein gegeben.

Alpensinfonie: Residieren zwischen Himmel und Bergen



Für jene, die längst auf den Geschmack gekommen sind und Bad Gastein bereits zu ihrem Sehnsuchtsort erkoren haben, bietet das erste Eigenprojekt der EPHIC Real Estate die einzigartige Chance, den persönlichen Wohntraum wahr werden zu lassen. In unvergleichlicher Naturlage mit fantastischer Aussicht auf das Gasteinertal entstehen am Richard-Strauß-Weg 1 elf exklusive Eigentumswohnungen mit Hauptwohnsitz-Widmung. Die großzügigen 2- bis 4-Zimmerwohnungen, die teils über Ankleideräume und Bad en suite verfügen, zeichnen sich durch offen gestaltete Wohn- und Essbereiche und hochqualitative Ausstattung aus. Alle Wohneinheiten verfügen über ausgedehnte Außenbereiche mit Sonnenterrassen bzw. Eigengärten sowie einen eigenen Tiefgaragenstellplatz. Breite Glasfronten lassen die Grenzen zwischen innen und außen verschwinden, sodass jede einzelne Wohnung eine außergewöhnliche Symbiose mit der umliegenden Natur eingeht. Trotz absoluter Ruhelage sind alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs nur einen kurzen Spaziergang oder wenige Fahrminuten entfernt.

„Der Platz für neuen, hochwertigen Wohnraum in Bad Gastein ist rar, Boden und Liegenschaften sind sehr umkämpft“, so Ing. Mag. (FH) Christian Brunner, CEO und Managing Partner der EPHIC Group. „Wir sind daher besonders stolz, dass wir für unser Eigenprojekt Alpensinfonie ein so herausragendes Grundstück in absoluter Panorama- und Ruhelage sichern konnten. Das Premium-Wohnprojekt soll insbesondere langjährige Gastein-Gäste ansprechen, die hier Wurzeln schlagen oder möglicherweise ihre Pension im Ort verbringen möchten.“

Fokus auf Design und Nachhaltigkeit



Die Architektur der Alpensinfonie ist von der traditionellen alpinen Baukunst inspiriert. Holz dominiert das Designkonzept des Neubaus und erfüllt dabei neben ästhetischen auch energetische Funktionen: die langlebigen, ökologischen Holzriegelwände mit Mineralwolldämmung speichern CO2 und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Als effizientes Niedrigenergiehaus wird die Alpensinfonie über eine Luftwärmepumpe beheizt, die mit umweltfreundlichen Photovoltaik-Strom aus der hauseigenen Anlage betrieben wird. Zudem erhöhen die dreifach verglasten Holz-Alu-Fenster den Wohnkomfort. Eine barrierefreie Bauweise rundet das Konzept ab.

Den exklusiven Vertrieb der Wohneinheiten, die sich in den letzten Zügen der Planung befinden, verantwortet Herr Gerhard Lafenthaler, LAFENTHALER IMMOBILIEN TREUHAND GmbH, aus dem benachbarten Bad Hofgastein.

Weitere Infos finden Sie unter www.alpensinfonie.com sowie www.lafenthaler.com/wohnungen.

Über EPHIC Real Estate



Die EPHIC Real Estate als Teil der EPHIC Group bietet seriöse und innovative Lösungen rund um Investment, Kauf, Verkauf und Development von nicht touristisch genutzten Gewerbe- und Wohnimmobilien. Das Team, bestehend aus Experten der Immobilien- und Bankenbranche, berät Investoren wie Eigentümer persönlich und individuell, um langfristig rentable Lösungen für alle Stakeholder zu finden. Weitere Spezialisierungen der EPHIC Real Estate liegen in Mixed-Use-Modellen für Gewerbeimmobilien, in den Bereichen Student Living und Senior Living sowie in der Entwicklung von exklusiven Eigenprojekten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.alpensinfonie.com sowie www.ephic.immo.

