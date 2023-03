KV-Abschluss Kur- und Reha-Betriebe bringt 9,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt für 15.000 Beschäftigte

Gewerkschaften vida und GPA erreichen 1.500 Euro Teuerungsprämie sowie Bruttomindestlohnziel von 2.000 Euro im Monat

Wien (OTS) - Die Gewerkschaften vida und GPA haben mit der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 15.000 Beschäftigten in den privaten Kurbetrieben und Rehabilitationseinrichtungen abgeschlossen. Die kollektivvertraglichen Löhne und Gehälter werden ab 1. Oktober 2023 um 9,3 Prozent erhöht. Die Nachtdienst-, Sonntags- bzw. Feiertagszulagen werden ab 1. April 2023 um 8,6 Prozent erhöht.

„Ab 1. April bis September 2023 konnten wir für vollzeitbeschäftigte ArbeiterInnen und Angestellte eine monatliche Teuerungsprämie von insgesamt 1.500 Euro erreichen, die in monatlichen Teilbeträgen in Höhe von 250 Euro ausbezahlt wird. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Prämie aliquotiert“, so die Verhandlungsleiter der Gewerkschaften, Philipp Herndl (vida) und Rudolf Wagner (GPA). Zudem konnten sich die beiden Gewerkschaften mit den Arbeitgebern auch auf einen monatlichen Bruttomindestlohn in Höhe von 2.000 Euro ab 1. Oktober 2023 einigen.

