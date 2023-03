teamneunzehn-Gruppe: Wohneigentum in Niederösterreich steht weiterhin hoch im Kurs

Wien (OTS) - Wohnen in Niederösterreich ist nicht nur unter Einheimischen sehr beliebt, insbesondere die Wiener:innen zieht es seit eh und je in die grünen Weiten des Umlands. Während anderswo das Kaufinteresse eher rückläufig ist, beobachtet die teamneunzehn-Gruppe eine ungebrochen hohe Nachfrage nach Wohnraum in Niederösterreich – und erfreut sich mit dem „Steingötterhof“ in St. Pölten und den „TechWoodHomes“ bei Mödling über die Vermarktungsaufträge zweier Top-Neubauprojekte.

Seit Jahren verzeichnet der Wiener Speckgürtel, wie der Großraum rund um Wien oft genannt wird, ein starkes Bevölkerungsplus – nicht zuletzt bedingt durch einen hohen Zuzug. Im Norden zählen die Bezirke Korneuburg, Tulln, Mistelbach und Gänserndorf zum sogenannten Speckgürtel, weiter südlich sind die Bezirke St. Pölten-Land, Mödling, Baden und Bruck an der Leitha gemeint. Neuste Zahlen zur Bevölkerungsentwicklung der Statistik Austria bestätigen den Aufwärtstrend des Wiener Umlands: Im Zeitraum von 2012 bis 2022 legten vor allem die „Boom-Regionen“ Bruck an der Leitha (+ 15,5 %), Gänserndorf (+12,1 %) und Tulln (+11,9 %) stark an Einwohnern zu.

Der Speckgürtel wird dicker, auch Regionen wie St. Pölten profitieren



Die Sehnsucht vieler Städter nach der Natur Niederösterreichs und einem Eigenheim mit Garten ist natürlich kein neues Phänomen. „Das Kaufimmobilienangebot in Niederösterreich hinkt fast schon traditionell der Nachfrage hinterher. Daran ändert auch die derzeitige Wirtschaftslage wenig“, stellt Kevin Dzieza, Geschäftsführer bei teamneunzehn, fest. Vielmehr habe die Coronapandemie das Interesse an Wohnimmobilien in Niederösterreich noch weiter verstärkt: „Die Pandemie hat die Bedürfnisse an das Wohnen und Arbeiten nachhaltig verändert. Das eigene Zuhause gilt inzwischen als Refugium, Freiflächen und schneller Zugang zu Naherholungsgebieten sind ein Muss geworden. Niederösterreich bietet hier natürlich ganz andere Optionen als Wien“, so der teamneunzehn-Experte.

Darüber hinaus hat die Flexibilität im Arbeitsleben deutlich zugenommen: „Wer mittlerweile nur noch an ein oder zwei Tagen der Woche ins Büro fährt, nimmt eine Auto- oder Zugfahrt von 30-50 Minuten locker in Kauf. Der Suchradius vieler Kaufinteressierter hat sich in den letzten drei Jahren somit deutlich vergrößert. Der Speckgürtel wird dicker und damit werden Regionen wie Mödling, Tulln, aber auch Krems und St. Pölten Stadt und Land immer attraktiver“, ergänzt Patrick Moser, Head of Real Estate bei teamneunzehn. Mit dem „Steingötterhof“ in St. Pölten und den smarten „TechWoodHomes“ in Gaaden bei Mödling konnte der Wiener Immobilien-Gesamtdienstleister zuletzt zwei außergewöhnliche Neubauprojekte im Eigentum für die Vermarktung gewinnen.

Steingötterhof in St. Pölten: hochmodernes Eigentum zwischen Stadt und Natur



Der Steingötterhof liegt im St. Pöltner Stadtteil Viehofen in der Dr. Wilhelm Steingötter-Straße. Geplant und entwickelt von 6B47 werden hier bis Herbst 2024 rund 191 hochmoderne Eigentumswohnungen, die allesamt über großzügige Gärten, Balkone, Terrassen oder Loggien verfügen, in energieeffizienter Bauausführung entstehen. Die Wohneinheiten liegen zwischen ca. 43 und ca. 92 m2, die meisten Grundrisse sehen zusätzliche Zimmer für Homeoffice oder eine flexible Nutzung vor. „Das Projekt Steingötterhof kommt dem Wunsch nach dem Leben im Grünen optimal nach. Am Rande der inneren Stadt von St. Pölten genießen Bewohner:innen ausgezeichnete Infrastruktur und Einkaufsmöglichkeiten wie den Traisenpark und sind dennoch schnell im Naherholungsgebiet Viehofner Seen“, betont Kevin Dzieza. Gewerbeflächen und Community-Bereiche wie ein begrünter Innenhof mit Spielplatz, ein Gemeinschaftsraum mit Küche für alle Bewohner:innen sowie eine Paketstation runden das moderne Wohnkonzept zwischen Stadt und Land ab.

Smart Homes nach höchsten Ansprüchen: Die TechWoodHomes bei Mödling



Ein visionäres Smart Home-Erlebnis nach neusten Technik- und Nachhaltigkeitsstandards bieten die innovativen Häuser von TechWoodHomes. Ziel des Wiener Unternehmens war es, „das perfekte Haus“ in modernster Holzbauweise zu entwickeln. Die Ausführungen des Konzepts reichen vom freistehenden Einfamilienhaus bis hin zu Reihen- und Doppelhäusern.

Als erster Standort wurde Gaaden bei Mödling gewählt. Nur 10 Minuten vom Mödlinger Ortskern und knapp 20 Fahrminuten von der Wiener Stadtgrenze entfernt bietet die Gemeinde im Wienerwald beste Infrastruktur und Lebensqualität – auch Volksschule und Supermarkt sind nur wenige Gehminuten von den TechWoodHomes entfernt. 10 Doppelhäuser zwischen 3 und 5 Zimmern bzw. 110 und 148 m2 gelangen nun in den Verkauf. Bauausführung und Ausstattung lassen nichts vermissen: Atmungsaktive Holzbauweise mit nachhaltiger Schafwolldämmung, eine hauseigene Photovoltaikanlage zur Deckung des Haushaltsstroms sowie eine Luftwärmepumpe zur Heizung und Kühlung sind nur Auszüge des innovativen Nachhaltigkeitskonzepts. Ergänzt wird dieses durch Smart Home-Einrichtungen der Extraklasse. Über KNX sind Zutritt, Licht, optionale Kameras sowie die automatische Beschattung per App steuerbar. Abgerundet werden die TechWoodHomes durch hochkarätige Außen- und Innenausstattung wie etwa Stöckl Parkett, Design-Badmöbel und großformatige Wand- und Bodenfliesen. teamneunzehn-Verkaufsleiter Patrick Moser ist vom Gesamtkonzept begeistert: „Das Wohnhausprojekt TechWoodHomes ist wirklich außergewöhnlich. Die Nachfrage nach ökologischen Wohnkonzepten wird immer größer. Die Doppelhäuser treffen genau den Zahn der Zeit und ermöglichen High-Tech-Wohnqualität bei gleichzeitig höchster Nachhaltigkeit.“

