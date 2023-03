REMINDER: WKÖ-PG „Exportmarkt USA: Aktuelle Chancen, Risiken & Trends in Österreichs wichtigstem Überseemarkt“, 30. März 2023, 10:00 Uhr

Wien (OTS) - Die USA sind der mit Abstand wichtigste Überseemarkt für Österreich. Nach einem sehr erfolgreichen Exportjahr 2022 rechnet die heimische Exportwirtschaft für die kommenden Monate mit einer etwas geringeren Dynamik. Dennoch eröffnen sich in verschiedenen Branchen weiterhin sehr gute Geschäftschancen für österreichische Betriebe.

Wie sich der Wirtschaftsstandort USA aktuell für Österreichs Firmen präsentiert, in welchen Bereichen die Chancen für „Made in Austria“ besonders gut sind und was die heimischen Betriebe für die nächsten Monate erwarten, darüber informieren wir Sie im Rahmen eines

PRESSEGESPRÄCHS

am Rande der MIT Europe Conference in Wien.

Wann: Donnerstag, 30. März 2023, 10:00 Uhr

Wo: Pressefoyer, Data und Media Center, WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Ihre Gesprächspartner sind:

Mariana Kühnel, stv. Generalsekretärin der WKÖ

Peter Hasslacher, WKÖ-Wirtschaftsdelegierter in New York

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis Dienstag, 28. März, unter: dmc_pr@wko.at

