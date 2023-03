Tiroler Tageszeitung, Leitartikel vom 29. März 2023. Von Denise Daum: "Politische Schuldvermutung".

Innsbruck (OTS) - Die Ermittlungen der WKStA gegen Innsbrucks Bürgermeister sind keine Überraschung. Von seinen Gegnern wird die Causa genüsslich ausgeschlachtet. Für Georg Willi gilt die Unschuldsvermutung: aber nur mehr die juristische.

Willi, es ist vorbei.“ Die FPÖ findet den Spruch sehr genial. Inflationär fordern die Freiheitlichen den Innsbrucker Bürgermeister zum Rücktritt auf. So natürlich auch, nachdem bekannt wurde, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ein Ermittlungsverfahren wegen Untreue und Amtsmissbrauchs gegen Willi eingeleitet hat. Nachdem mehrere Parteien gegen den Bürgermeister wegen der Sonderverträge für seine Ex-Personalchefin Sachverhaltsdarstellungen bei der Staatsanwaltschaft bzw. WKStA eingebracht haben, muss die Behörde den Vorwürfen nachgehen. Auch wenn sie betont, dass Willi als Verdächtiger, nicht Beschuldigter geführt wird.

Die Fraktion „Für Innsbruck“ verkündete süffisant, dass Bürgermeister Georg Willi sein Amt wohl nun ruhend stellen wird – wie es der grüne Gemeinderat Gerhard Fritz tat, nachdem nach einem Kontrollausschuss-Bericht zum Pema 2 der Vorwurf der Untreue im Raum stand.

Als Grüner muss Georg Willi es aushalten, dass die Causa politisch ausgeschlachtet wird. Seine Partei ist schließlich für ihre Maßregelungen und Moralpredigten bekannt. Die Grünen waren es auch, die im Jahr 2021 von der ÖVP eine „untadelige Person“ als Bundeskanzler an der Stelle von Sebastian Kurz forderten, nachdem gegen diesen unter anderem wegen des Verdachts auf Korruption ermittelt wurde. Mit ein Grund, warum die Freude über die Ermittlungen gegen Willi bei der ÖVP nun besonders groß ist: Endlich trifft es einmal die anderen. Die Liste der ÖVP-Politiker, gegen die aktuell ermittelt wird oder in der Vergangenheit ermittelt wurde, ist lang. Das Anzeigen, wie es landläufig genannt wird, wurde auf Bundesebene zum politischen Instrument. Das Einschalten von Staatsanwaltschaften erzeugt jedes Mal einen gro­ßen Wirbel. Werden die Ermittlungen dann eingestellt, wie dies meistens der Fall ist, ist das nur mehr eine Randnotiz. Das Ansehen der Angezeigten ist indes beschädigt.

Der Umstand, dass gegen einen Politiker ermittelt wird, kann also nicht per se ein Rücktrittsgrund sein. Die juristische Unschuldsvermutung, so abgedroschen es klingen mag, hat auch für Politiker zu gelten. Anders sieht es mit der politischen Unschuldsvermutung aus: Die gilt für Bürgermeister Georg Willi mittlerweile nicht mehr. Fehltritte wie das Sprengen der Koalition, das stadtrechtswidrige Auflösen des Personalamts, das Verteilen von hochdotierten Sonderverträgen oder das Nichtzustandebringen von Mehrheiten für wichtige Projekte haben das Vertrauen in Georg Willi nun einmal nachhaltig erschüttert.





