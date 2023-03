DESelect startet „Engage"-Plattform zur Bekämpfung von Marketingermüdung

Austin, Texas, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - In einer makroökonomischen Umgebung, in der Marketingteams ihre Ausgaben zunehmend hinterfragen müssen, kündigt DESelect, der führende Partner für die Salesforce Marketing Cloud, die Einführung seiner Engage-Plattform an. Ziel ist es, die Wirkung jeder gesendeten Mitteilung zu maximieren und der Marketingmüdigkeit entgegenzuwirken.

DESelect Engage gibt Vermarktern - basierend auf Kampagnen und Kontaktart - Werkzeuge an die Hand, um zu kontrollieren, und in Echtzeit zu erfahren, wie, wann und wo Abonnenten Mitteilungen erhalten. So werden Vermarkter darüber informiert, wer einem Übersättigungsrisiko ausgesetzt ist, sowie über Möglichkeiten, nicht gesättigte Kontakte auch in der Zukunft intensiver zu betreuen.

Mit der Kontrolle der Publikumssättigung erreichen E-Mail-Kampagnen potenzielle Kunden effektiver. Kontakte bleiben und melden sich nicht ab oder markieren die E-Mail als Spam. Selbst kontrollierte Kampagnen helfen Unternehmen außerdem, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie der GDPR und des CAN-SPAM-Gesetzes zu gewährleisten. Diese verbesserten Kundenerfahrungen führen letztendlich zu einem höheren ROI für die durchgeführten Marketingmaßnahmen.

„Bei DESelect ging es schon immer darum, Marketingteams mit Tools zur Optimierung der Personalisierung zu versorgen", sagte Jonathan van Driessen, CTO und Mitbegründer von DESelect. „Engage schützt Unternehmen vor kostspieligen Abonnement- und Spam-Beschwerden, die Umsatzchancen verkleinern.

„Da Unternehmen mit wirtschaftlicher Unsicherheit kämpfen, bereitet Engage jeden potenziellen Kunden mit den relevantesten Kampagnen zum Handeln vor und sorgt so dafür, dass jeder Dollar, Euro oder jedes Pfund, das für die Öffentlichkeitsarbeit ausgegeben wird, wirklich gut investiert ist."

Um Vermarktern die ultimative Kontrolle über die Kampagnenpriorisierung zu geben, bietet Engage zwei Triage-Modi an. Benutzer können nach vordefinierten Regeln für verschiedene Kontakt- und Kampagnentypen eine Sättigung erkennen, und die Teams werden dadurch in die Lage versetzt, verschiedene Kombinationen für wirklich personalisierte Erlebnisse zu testen.

„Wir haben Engage entwickelt, um modernen Vermarktern dabei zu helfen, ihre komplexen, modernen Omnichannel-Strategien auf eine Art und Weise zu navigieren, die Abonnenten auf großartige Kundenerlebnisse anstatt auf Ärger vorbereitet", sagte Anthony Lamot, CEO und Mitbegründer von DESelect. „Engage stellt sicher, dass die richtigen Personen die richtigen Botschaften sehen, so oft es eben nötig ist."

Erfahren Sie, wie DESelect Engage Ihnen dabei helfen kann, Ihre Omnichannel-Kampagnen zu priorisieren und gegen Marketingermüdung zu schützen.

Informationen zu DESelect

DESelect ist offizieller Partner für die Salesforce Marketing Cloud, der die führenden Marketing-Enablement-Plattformen auf der Salesforce AppExchange anbietet. Führende Fortune-500-Unternehmen und mittelständische Unternehmen nutzen die intuitiven Drag-and-Drop-Lösungen von DESelect, um Marketing-Teams dabei zu unterstützen, die Sättigung der Zielgruppe zu kontrollieren, diese zu segmentieren und hochpersonalisierte Kampagnen ohne Code oder technische Unterstützung zu betreiben. DESelect wurde 2019 gegründet und unterhält Niederlassungen in Antwerpen, Belgien, und Austin, Texas.

