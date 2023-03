PVA: Dr.in Monika Mustak-Blagusz als Chefärztin bestellt

Wien (OTS) - Der Verwaltungsrat der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hat in seiner Sitzung vom 28. März 2023 einstimmig Dr.in Monika Mustak-Blagusz, MBA als neue Chefärztin bestellt. Sie folgt damit Dr. Martin Skoumal nach. Die Medizinerin hat sich nach einem offenen und transparenten Ausschreibungsverfahren als die im höchsten Maß geeignete Kandidatin für diese Position gezeigt.

Dr.in Monika Mustak-Blagusz ist Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie sowie Ärztin für Allgemeinmedizin. Ihre berufliche Laufbahn begann 1993 im Sanatorium Rekawinkel in Niederösterreich und in einer Lehrpraxis in Pressbaum. Die Facharztausbildung absolvierte sie in der Klinik Favoriten, vormals Kaiser-Franz-Josef-Spital. 2014 wechselte sie als ärztliche Leiterin nach Gröbming in das Reha-Zentrum der PVA. Währenddessen schloss sie ein Studium in „Health Care and Hospital Management“ auf der Universität Graz mit einem Master of Business Administration (MBA) ab. Nachdem sie von 2018 bis 2019 als leitende Ärztin für die damalige Versicherungsanstalt für Eisenbahnen und Bergbau (VAEB) tätig war, folgten mehrere Berufsjahre in der Schweiz, zuletzt als ärztliche Direktorin der „Züricher RehaZentren Klinik Davos“.

Als Chefärztin der PVA ist sie für die Leitung, Führung und Koordination der medizinischen Organisationseinheiten (ärztliche Leitung und Pflegedienstleitung) sämtlicher PVA-Einrichtungen zuständig. Die Weiterentwicklung der medizinischen Rehabilitation und der Gesundheitsvorsorge in den eigenen Einrichtungen sowie den Vertragseinrichtungen der PVA gehört ebenfalls zu ihrem vielfältigen Aufgabengebiet.

