Kohler präsentiert „The Creator's Journey" während der Design Week in Mailand

Kohler, Wisconsin, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Die immersive Installation der legendären Marke KOHLER präsentiert Künstler-Kollaborationen, eine neue globale Produktkollektion in limitierter Auflage und eine Luftskulptur von der Arts/Industry-Absolventin Janet Echelman.

The Creator's Journey, die Kohler während der Design-Woche in Mailand präsentiert hat, zeichnet sich durch die Partnerschaft der legendären Marke mit vier zeitgenössischen Künstlern aus vier verschiedenen Ländern aus, im Rahmen derer eine globale Kollektion von 12 neuen Produkten der Artist Editions für das Badezimmer kreiert wurde. Das Unternehmen wird außerdem eine atemberaubende Luftskulptur der prominenten Designerin und Arts/Industry-Absolventin Janet Echelman zeigen und während der Fuorisalone in Mailand ein benutzergesteuertes Designerlebnis im Palazzo del Senato vorstellen.

Im Rahmen der Feier zum 150. Jubiläum von Kohler hat sich der globale Designführer mit vier Künstlern zusammengetan, die jeweils für ihre bahnbrechenden künstlerischen Praktiken anerkannt sind. Den talentierten Entwicklern wurde eine Carte Blanche zur Verfügung gestellt, um ihre visuelle Fantasie auszudrücken und in die Produkte von Kohler einzubringen – die intelligente Toilette Numi 2.0, das Waschbecken und die Badewanne der Brazn-Serie. Jedes Produkt innerhalb der Kollektion wird in einer Anzahl von 150 Stück angeboten, zu Ehren des Jubiläums von Kohler.

Ananda Nahú (Brasilien), weithin für ihre lebhaften Wandmalereien anerkannt – KOHLER Artist Editions Flora Tropical (Tropische Flora)

(Brasilien), weithin für ihre lebhaften Wandmalereien anerkannt – Ziling Wang (China), bekannt für ihren innovativen Einsatz von Farbe, insbesondere für eine von ihr selbst erfundene Farbe, die von der Leinwand abgezogen und in drei Dimensionen betrachtet werden kann – KOHLER Artist Editions A World on Strings (Eine Welt an Saiten)

(China), bekannt für ihren innovativen Einsatz von Farbe, insbesondere für eine von ihr selbst erfundene Farbe, die von der Leinwand abgezogen und in drei Dimensionen betrachtet werden kann – Pushpa Kumari (Indien), deren filigrane Strichzeichnungen die indische Mithila-Tradition neu definiert haben – KOHLER Artist Editions Aranya

(Indien), deren filigrane Strichzeichnungen die indische Mithila-Tradition neu definiert haben – Elle (Vereinigte Staaten) begann mit Graffiti und hat nun groß angelegte Projekte in ihrem globalen Portfolio – KOHLER Artist Editions Falling Gently (Sanft fallend)

„Kohler ist bestrebt, einen Raum für die Schnittfläche von Kunst und Handwerk in unserer Branche zu schaffen", sagt Laura Kohler, Chief Sustainability and Diversity Officer bei Kohler Co. „Diese neue Artist Editions-Kollektion würdigt Frauen mit außergewöhnlichem Talent und unterschiedlichem Hintergrund."

Die Produkte von Kohlers Artist Editions gibt es seit fast vier Jahrzehnten und sie bringen Schönheit in die alltäglichen Rituale – sie verschieben die Grenzen der dekorativen Prozesse und der Materialauswahl und helfen den Verbrauchern, ihren persönlichen Stil in ihren Räumen auszudrücken. Inspiriert durch die Verbindung von visueller Kunst und handwerklicher Fertigung sind die Waschbecken, Badewannen und Toiletten der Artist Editions mit wunderschönen Texturen, komplizierten Mustern, abstrakten Illustrationen und malerischen Landschaften verziert. Das Angebot zeigt auch die innovative Verwendung von Spezialglasuren und edlen Materialien durch Kohler.

Artist Janet Echelman präsentiert Noli Timere im Palazzo del Senato

In der Luft hängt eine monumentale Skulptur mit dem Titel Noli Timere der bekannten amerikanischen Bildhauerin und Künstlerin Janet Echelman. Vor mehr als zwei Jahrzehnten nahm sie am Kohlers Künstlerresidenzprogramm Arts/Industry teil. Echelman hat außerdem in Zusammenarbeit mit Kohler ein Artist Editions-Spülbecken mit dem Titel 18.02 entworfen, das die dynamische Natur des Wassers widerspiegelt (zu sehen in der Ausstellung von Kohler).

Die Besucher der Kohler-Installation können sich auch auf ihre eigene Creator-Reise begeben, und zwar innerhalb einer immersiven digitalen Erfahrung, die es ihnen ermöglicht, Kunst durch ihre Bewegungen im Raum zum Leben zu erwecken. Während die Gäste im Creator-Raum von Farben, Mustern und Formen umgeben sind, können sie selbst zu Künstlern werden und das kreative Overlay auf der intelligenten Numi-Toilette von Kohler manipulieren.

Die Medien sind am Montag, dem 17. April, zu einem exklusiven Vorab-Empfang mit den Künstlern eingeladen, die alle anwesend sein und für Interviews zur Verfügung stehen werden.

Informationen zu Kohler Co. Die 1873 gegründete Kohler Co. ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Innovation und Herstellung von Küchen- und Badprodukten, luxuriösen Schränken, Fliesen und Beleuchtung, Motoren, Generatoren und sauberen Energielösungen sowie Eigentümer/Betreiber von zwei Fünf-Sterne-Gastronomie- und Golfresorts in Kohler, Wisconsin, und St. Andrews, Schottland. Der Golfplatz Whistling Straits von Kohler veranstaltete 2021 den 43. Ryder Cup. Das Unternehmen entwickelt auch Lösungen für dringende Probleme, um etwa sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen für unterversorgte Gemeinschaften auf der ganzen Welt bereitzustellen und die Lebensqualität für die heutige und die zukünftigen Generationen zu verbessern.

Janet Echelman Janet Echelman modelliert in der Größenordnung von Gebäuden und Stadtteilen. Echelmans Arbeit lässt sich nicht kategorisieren, da sie Skulptur, Architektur, Städtebau, Materialwissenschaft, Bau- und Luftfahrttechnik sowie Informatik miteinander verbindet. Echelman verwendet unwahrscheinliche Materialien von zerstäubten Wasserpartikeln bis hin zu technischen Fasern, die fünfzehnmal stärker sind als Stahl, und kombiniert altes Handwerk mit computergestützter Designsoftware, um Kunstwerke zu schaffen, die zu Brennpunkten für das urbane Leben auf fünf Kontinenten geworden sind, von Singapur über Sydney, Shanghai, Santiago de Chile und Peking bis hin zu Boston, New York und London. Sie studierte am Harvard College, bevor sie separate Graduiertenprogramme in Malerei und Psychologie absolvierte. Echelman erhielt die Ehrendoktorwürde von der Tufts University und hat an den MIT, Harvard und Princeton Universities unterrichtet. Ihre TED-Rede „Taking Imagination Seriously" (Phantasie ernst nehmen) wurde in 35 Sprachen übersetzt und hatte mehr als zwei Millionen Ansichten. Weitere Informationen finden Sie auf echelman.com/.

Elle gilt als eine der weltweit besten Straßenkünstlerinnen. Elle startete als Graffiti-Künstler und ihre Werke wurden in der renommierten Saatchi Gallery in London, dem Urban Nation Museum in Berlin und als zweihundert Meter hohe Projektion auf die Fassade des neuen Museums in New York ausgestellt. Ihre Kunstwerke wurden in Dutzenden von Büchern über Straßenkunst und in globalen Publikationen wie ELLE France und Vogue Australia veröffentlicht. Elle hat mit verschiedenen internationalen Markenunternehmen zusammengearbeitet und für sie gemalt, darunter unter anderem Reebok, Nike, Under Armour, Ralph Lauren, Samsung und Toyota. 2020 erhielt Elle von IntoAction den Auftrag, ein vierstöckiges Gemälde zum Gedenken an Ruth Bader Ginsberg auf der Lower East Side von New York zu erstellen. Sie hat ein bevorstehendes Auftragsprojekt in Amsterdam im STRAAT Museum. Weitere Informationen finden Sie auf ellestreetart.com/.

Pushpa Kumari visualisiert eine Welt, die von Kultur, Tradition, Beobachtung und intuitiver Empfindlichkeit motiviert wird, wobei sie nur einen Stift und Tinte auf Papier verwendet. Im Laufe ihres Lebens und ihrer Karriere hat Kumari die traditionellen kulturellen Normen von Indien infrage gestellt und sich stattdessen auf ihr Handwerk konzentriert. Infolgedessen konnte Pushpa ein Werk entwickeln, das sich sowohl im Konzept als auch im Ausdruck von dem ihrer Zeitgenossen unterscheidet. Kumaris Einflüsse sind reinindischer Natur und sind von religiösen und sozialen Überlieferungen inspiriert. Obwohl sie in der indischen Tradition verwurzelt ist, hat ihre Arbeit einen universellen Reiz und ein internationales Publikum erreicht. 2016 wurden ihre Arbeiten in der prestigeträchtigen Eighth Asia Pacific Triennial of Contemporary Art Gallery / Gallery of Modern Art aufgenommen. Sie nahm auch an mehreren Museumsausstellungen im Vereinigten Königreich teil, darunter an „Telling Tales", einer Ausstellung im National Museum Liverpool im Jahr 2013.

Ananda Nahú ist eine Malerin, Wandmalerin und bildende Künstlerin. Ihr Stil zeichnet sich durch bildenden Multikulturalismus aus, das wiederholte Einlesen von künstlerischen Bewegungen und das Einbringen von Maltechniken der Vergangenheit in die Gegenwart aus. Die Werke von Nahú präsentieren eine starke kulturanthropologische Studie über das menschliche Wesen, die Rettung der Kunstgeschichte vor den vielfältigsten Nationalitäten und die Transformierung alter Denkströme für die künstlerischen Bedürfnisse von heute. Im Laufe ihrer Malerkarriere hat Nahú unter anderem aktiv an sozial-künstlerischen Projekten bei den Vereinten Nationen, der Europäischen Union und dem New Yorker Rathaus teilgenommen. Nahú war Gastkünstlerin bei Werbekampagnen für multinationale Marken wie Nike, Gucci und Bloomberg. Sie wurde im Jahr 2015 von CNN Style und Phaidon als eine der einflussreichsten Künstlerin in Brasilien veröffentlicht. Im Jahr 2016 brach Nahú alle Rekorde in den Vereinigten Staaten, als sie das größte Wandbild im Bundesstaat Ohio malte, das von der Cleveland Foundation finanziert wurde. Weitere Informationen finden Sie auf anahu.com/.

Wang Ziling untersucht, wie Menschen die Struktur ihrer äußeren Umgebung wahrnehmen, indem sie die räumliche Form der Malerei reformiert. Wang hat eine gehärtete Acrylfarbe erfunden, die es ermöglicht, das Material innerhalb des Rahmens aufzuhängen, ohne es an eine Leinwand anzuhaften. Die daraus resultierende „fortlaufende Malerei" kann verwendet werden, um schwebende Bilder zwischen zwei oder drei Gemälden zu verknüpfen, was den Zuschauern auf einzigartige Weise abverlangt, die fehlenden Informationen innerhalb der ausgreifenden Bilder zu ergänzen. Wang schloss ihre Studien mit einem Master in Bildender Kunst am Central Saint Martins College of Art & Design, University of the Arts in London und mit einem BA in Malerei an der Academy of Art & Design, Tsinghua University in Peking ab. Ihre Werke wurden von mehreren Museen ausgestellt und gesammelt, darunter dem Today Art Museum (Peking), dem Museum of Art (Guangzhou) und dem Copelouzos Family Art Museum (Athen). Sie absolvierte einen Aufenthalt an der Künstlerresidenz im Centre for Contemporary Chinese Art (Manchester). Weitere Informationen finden Sie auf wangziling.co.uk/.

