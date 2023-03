Designierter IHS-Direktor Holger Bonin: Wissenschaftliche Exzellenz mit Relevanz für die Gesellschaft

Wien (OTS) - Der deutsche Ökonom Holger Bonin tritt am 1. Juli 2023 seine Funktion als wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Höhere Studien (IHS) an und wird dieses gemeinsam mit Generalsekretärin Julia Studencki leiten. Der designierte Nachfolger von Klaus Neusser stellte sich und seine Perspektiven der Öffentlichkeit am 28. März erstmals am IHS vor. Bis Ende Juni bleibt Bonin Forschungsdirektor des IZA Institute of Labor Economics in Bonn.

Das IHS steht seit 60 Jahren für herausragende angewandte Forschung im Bereich der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Bonin will das einzigartige interdisziplinäre Profil des Instituts bewahren und die geleistete erfolgreiche Arbeit thematisch kontinuierlich weiterentwickeln. Er bringt dabei seine Expertise in den Bereichen Evaluierung staatlicher Maßnahmen und Institutionen, Generationengerechtigkeit und Wandel der Arbeitswelt ein und setzt durch Etablierung von Querschnittsthemen, die an großen gesellschaftlichen Herausforderungen anknüpfen, neue Impulse. Organisatorisch möchte Bonin mehr Freiräume für exzellente Forschung schaffen, die Netzwerke des Instituts im In- und Ausland strategisch ausbauen und ambitionierten Nachwuchs am IHS strukturiert fördern.

„Mein persönliches Motto ist Forschung, die zählt. Das heißt, unsere Arbeit muss sowohl von großem Nutzen für die Gesellschaft als auch wissenschaftlich exzellent und integer sein“, betont Bonin. „Das IHS wird mit seinem fachlich ausgezeichneten und motivierten Team weiterhin faktenstarke Studien und unabhängige Politikberatung liefern, und dabei diesem hohen Anspruch gerecht werden.“

