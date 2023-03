500 Investoren aus aller Welt nehmen an der GoforIsrael-Konferenz teil

Tel Aviv, Israel, 28. März 2023 (ots/PRNewswire) - Der israelische Staatspräsident Isaac Herzog wird die 30. Ausgabe der GoforIsrael in Tel Aviv eröffnen, an der 1.000 Gäste teilnehmen werden, darunter Investoren, Unternehmer und Geschäftsführer aus Europa, den USA, Mexiko, Asien und Israel.

3. Mai 2023, Hilton Tel Aviv

Die internationale Investitionskonferenz GoForIsrael feiert ihre 30. Ausgabe und wird Hunderte von Investoren aus Europa, den USA, Mexiko und Asien empfangen. Die von den Unternehmen Cukierman & Co. Investment House und Catalyst Funds organisierte GoforIsrael Konferenz gilt als eines der einflussreichsten und prestigeträchtigsten Wirtschaftstreffen in Israel, da ihr Einfluss auf die Zukunft ausländischer Investitionen in Israel und auf israelische und globale Investitionen international anerkannt ist.

In diesem Jahr findet nicht nur die 30. Konferenz statt, sondern auch das Investmenthaus Cukierman & Co. Investment House feiert sein 30-jähriges Bestehen, und Catalyst wird das Final Closing des Catalyst IV Fund und die Gründung des Catalyst Investors' Club (CIC) feiern. Die Veranstaltung findet am 3. Mai 2023 im Hilton Tel Aviv statt.

Ziel der Konferenz ist es vor allem, neue Geschäftsmöglichkeiten, internationale Partnerschaften und strategische Allianzen zu schaffen. GoforIsrael wird 1000 Teilnehmer, darunter 500 Investoren aus dem Ausland, begrüßen und mehr als 800 one-on-one Meetings ermöglichen.

Edouard Cukierman, Vorsitzender von Cukierman & Co. Investment House und Managing Partner von Catalyst Investments, kündigte an: "Die 30. GoforIsrael wird zeigen, dass Israels größte wirtschaftliche Stärke seine Technologieunternehmen sind, die Krisenzeiten immer erfolgreich überstanden haben. Wir haben Batterien mit hoher Energiedichte, KI-generierte Echtzeitkarten, hochauflösende Radare und elektronisch gesteuerte Antennen. Israels Technologiesektor wird weiterhin florieren."

Nachdem die Konferenz in den letzten drei Jahren aufgrund von COVID-19 virtuell stattfand, wird sich die diesjährige Live-Konferenz auf bahnbrechende israelische Innovationen in führenden Branchen konzentrieren, darunter: Biowissenschaften (Biotech, Medtech), Hightech (Cybersicherheit, Deep Tech, Mobilität) und Climatech (Foodtech, Erneuerbare Energien).

Die Veranstaltung wird von Isaac Herzog, Präsident des Staates Israel, zusammen mit Edouard Cukierman, Managing Partner von Catalyst Funds und Vorsitzender von Cukierman Investment House, eröffnet.

Zu den Teilnehmern gehören Führungskräfte und Unternehmer, darunter Manager aus der Venture-Capital-Branche und weitere Investoren. Zu den Rednern gehören Yair Shamir, ehemaliger israelischer Landwirtschaftsminister und Managing Partner von Catalyst Funds; Ronnie Chan, Vorsitzender von Hang Lung Properties; Luc Muller, Vice-Chairman von Cukierman & Co. und ehemaliger CEO der Otto Group; Amnon Shaashua, CEO von Mobileye; Maurizio Molinari, Chefredakteur von La Repubblica Italien; Keren Dahan, CEO von Sarel; Gokhan Eyigun, Präsident der Sabanci Group; Yoav Etzyon, Managing Partner bei APM; Alexander Stern, Leiter Private Markets Hauck Aufhäuser Lampe; Edward Talmor-Gera, CEO - Newvest; Maria Ameli, Head of Corporate bei Banca Generali; Ofer Carmel, CEO des Catalyst Investors' Club, Roger Cukierman, ehemaliger CEO der Rothschild Bank; Steve Elbaz, CEO von Watergen, Amir Zaidman, CBO von The Kitchen Hub by Strauss; Guy Spigelman, EMEA Life Sciences Startups, Amazon Web Services und viele weitere.

Die Konferenz wird sich auf die aktuellen Themen Mergers & Acquisitions, Fundraising in schwierigen Zeiten, die Auswirkungen der wirtschaftlichen und politischen Veränderungen auf die israelische High-Tech-Industrie und das Image Israels im Ausland konzentrieren. "Trotz der Marktunsicherheit glaube ich, dass sich Israels vielfältiges und beeindruckendes Angebot an bahnbrechenden Technologie-Start-ups weiterhin durchsetzen und eine stabile und sichere Investition bleiben wird", sagt Edouard Cukierman, Vorsitzender von Cukierman & Co. Investment House und Managing Partner von Catalyst Funds. "Die GoforIsrael-Konferenz beschleunigt die Beziehungen zwischen Investoren und dem israelischen Ökosystem, indem sie gezielte und direkte Treffen zwischen israelischen Unternehmern in einer Vielzahl von Bereichen und führenden Investoren aus Europa, den USA, der Türkei, China, Nord- und Lateinamerika ermöglicht. Israelische Unternehmer werden die Gelegenheit haben, ihre Technologien auf der Bühne zu präsentieren und Treffen mit hochkarätigen Investoren zu arrangieren, was angesichts der aktuellen Situation besonders wichtig ist".

Die Veranstaltung wird Dutzenden von Start-ups in verschiedenen Entwicklungsphasen die Möglichkeit geben, ihre innovativen Technologien vor über 500 ausländischen Investoren zu präsentieren. Unter den Teilnehmern sind Unicorns, börsennotierte Unternehmen wie Taboola, Arbe, Freightos, Satixfy, Storedot, Trax und Soonicorns wie: Addionics, Civan Lasers, CuraLife, Nexar. Weitere Newcomer auf der Veranstaltung sind: SIS, Novaremed, Omnysense, Virility, Cell-Lipo, Hairstetics, LaserTeam, MedCu, Raziel, Smart Cooling, Level Hydrofoils, EZ Raider*, Solitek, Robotican, Entropotech, Eatsane, Plantish, Armenta, Brevel, MushFoods.

