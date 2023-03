Wiener Grüne mit Vorschau auf Bürgermeister-Befragung bei UKO Wien Energie

Wien (OTS/RK) - Im Vorfeld der nächsten Sitzung der Untersuchungskommission zu Wien Energie am 31. März, haben die Wiener Grünen heute, Dienstag, zu einem Medientermin geladen. Der nicht amtsführende Stadtrat Peter Kraus sagte, dass entgegen den Beteuerungen der SPÖ, in der Causa Wien Energie „sehr wohl ein Schaden entstanden“ sei. Jeden Tag sei das Kundenzentrum von Wien Energie überfüllt. Kund*innen würden Vorschreibungen „in astronomischen Höhen“ erhalten, die auf Nachfrage dann nur noch die Hälfte ausmachten. Wien Energie würde sich die Entlastungen durch die sogenannte „Strompreis-Bremse“ des Bundes auf die eigenen Fahnen heften und gleichzeitig die derzeit höchsten Tarife auf dem Markt verlangen, kritisierte Kraus.

Gemeinderat David Ellensohn erwartet von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) in der Untersuchungskommission am Freitag neue Informationen. Die Frage sei, wann der Bürgermeister wirklich tätig geworden ist, was seine konkreten Anordnungen gewesen seien und warum weder er, noch der zuständige Stadtrat Peter Hanke an dem „Black Friday“-Krisentreffen beim Bundeskanzler teilgenommen haben.

Weitere Informationen: Grüner Klub im Rathaus, Kommunikation, Tel.: 01-4000-81814 (Schluss) wei

