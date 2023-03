Neue Schau „Das Recht auf Radio“ im Bezirksmuseum 20

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Brigittenau (20., Dresdner Straße 79) findet am Donnerstag, 30. März, die Eröffnung einer neuen Sonder-Ausstellung mit dem Titel „Das Recht auf Radio 1923 – 2023“ statt. Beginn der frei zugänglichen Auftaktveranstaltung ist um 17.00 Uhr. Die durch Margit Wolfsberger kuratierte Schau ist ein Projekt von „ORANGE 94.0 Verein Freies Radio Wien“ und wird in Kooperation mit dem Museum durchgeführt. Bildermaterial, Texte und Objekte ermöglichen interessante Einblicke in die bewegte heimische Radio-Geschichte. Anlässe für die Präsentation sind die Jubiläen „100 Jahre Radio in Österreich“ und „25 Jahre Freies Radio in Wien“. Im April 1923 begann der nach einem Jahr beendete Probebetrieb von „Radio Hekaphon“ aus dem 20. Bezirk. Seit August 1998 ist der nichtkommerzielle Wiener Hörfunksender „ORANGE 94.0“ aktiv. Die Ausstellung läuft bis Donnerstag, 25. Mai. Offen ist das Museum jeweils Donnerstag (17.00 bis 19.00 Uhr) und Sonntag (10.00 bis 12.00 Uhr). Traditionell ist der Eintritt kostenlos. Auskünfte: Telefon 330 50 68 (Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1200@bezirksmuseum.at.

An Feiertagen und an schulfreien Tagen bleibt das Brigittenauer Bezirksmuseum geschlossen. Die Eröffnung der Ausstellung nimmt der Bezirksvorsteher des 20. Bezirkes, Hannes Derfler, vor. Der ehrenamtlich tätige Museumsleiter und Bezirkshistoriker Richard Felsleitner begrüßt die Gäste. „ORANGE 94.0“-Geschäftsführerin Ulli Weish spricht zum Thema „Radioutopien und Distopien“. Darüber hinaus referieren Karin Moser („100 Jahre Radio in Wien“), Margit Wolfsberger („Über die Arbeiter*innen-Radiobewegung“) sowie Fiona Steinert („Radio Il/legal“). Danach moderiert Simon Inou eine Podiumsdiskussion („Medienbeteiligung und Medienbildung als demokratiepolitischer Faktor in Zeiten autoritärer Verschiebungen?“) und um zirka 20.00 Uhr endet der Abend. Ergänzt wird die Schau durch drei Veranstaltungen im April und Mai. Das „ORANGE 94.0“-Team informiert darüber via E-Mail: pr@o94.at.

