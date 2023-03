Blimlinger: Gratulation an GRAS-Spitzenkandidatin Sarah Rossman für die ÖH-Wahl 2023

Grüne & Alternative Student_innen präsentierten starkes Wahlprogramm für nachhaltige Hochschule

Wien (OTS) - „Ich gratuliere der Spitzenkandidatin Sarah Rossmann und den Grünen & Alternativen Student_innen herzlich zum Start ihrer Wahlkampagne für die ÖH-Wahl 2023. Mit ihrem Programm für Klimaschutz, Inklusion und Gleichberechtigung im Hochschulsystem freue ich mich über ihren Einsatz und ihre Motivation in der Hochschulpolitik einiges weiter zu bringen“, sagt Eva Blimlinger, Wissenschaftssprecherin der Grünen.

Die GRAS präsentierte heute Morgen die 21-jährige Sarah Rossmann als Spitzenkandidatin der GRAS für die diesjährige ÖH Wahl, die von 9. bis 11.Mai 2023 stattfindet. „Mit ihrem Engagement für eine nachhaltige, zukunftsgerichtete Hochschule und dem Kampf gegen die Klimakrise startet die GRAS in einen inhaltlich starken Wahlkampf. Die GRAS ist mit ihrem Einsatz für Nachhaltigkeit und Chancengleichheit eine verlässliche Kraft in der Österreichischen Hochschüler_innenschaft und für Studierende in ganz Österreich – ich wünsche der GRAS viel Erfolg“, sagt Blimlinger.



