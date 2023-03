„Fokus Europa“ über den Streit um die Schengen-Grenze

Am 29. März um 23.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - In der jüngsten Ausgabe von „Fokus Europa“, präsentiert von Andreas Mayer-Bohusch, am Mittwoch, dem 29. März 2023, um 23.05 Uhr in ORF 2, geht es um folgende Themen:

Streit um Schengen-Grenzen mit Rumänien: Österreich fürchtet um seine Sicherheit und blockiert den rumänischen Beitritt. Peter Fritz hört sich um: Was sagen die betroffenen Rumäninnen und Rumänen?

Fluchtpunkt Österreich: Besuch bei einer ukrainischen und einer russischen Familie, die der Krieg aus ihrer Heimat vertrieben hat. Wie geht es den Flüchtlingen in ihrer neuen fremden Heimat? Im Studio ist dazu live der Leiter des Flüchtlings-Hilfswerks der UNO (UNHCR) in Wien Christoph Pinter zu Gast.

Strahlende Zukunft – Frankreich setzt weiter voll auf Atomkraft, berichtet Cornelia Primosch aus Paris. AKW als grüne Energiequelle oder tödliches Sicherheitsrisiko?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at