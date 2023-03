AVISO: Am 3.4. findet Ostereiersuche für Kinder der Sozialmarkt-Kund:innen des Samariterbund Wiens statt

Im Sozialmarkt Böckhgasse beschenkt der Osterhase gemeinsam mit Dr.in Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens, Mädchen und Buben aus sozial benachteiligten Familien.

Wien (OTS) - Der Frühling kommt, doch ein Ende der bereits über den Winter so viele Menschen finanziell überfordernden Teuerung ist nicht in Sicht. Immer mehr Familien müssen selbst zu Ostern auf Kleinigkeiten wie Schokohasen und andere Süßigkeiten für ihren Nachwuchs verzichten. Deswegen hat der Samariterbund Wien auch heuer wieder vorgesorgt: Im Rahmen einer kleinen Feier versteckt der Osterhase im Sozialmarkt Böckhgasse Eier exklusiv für die Kinder der SOMA-Kund:innen. Er wird dabei von Dr.in Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens, und Ing. Wilfried Zankl, Bezirksvorsteher in Meidling, 12. Gemeindebezirk Wien, unterstützt.





Termin Ostereiersuche im Sozialmarkt für Kinder der SOMA-Kund:innen :

WANN: 3. April, 10 Uhr

WO: Böckhgasse 2 – 4, 1120 Wien





Medienvertreter:innen sind herzlich zum Film- und Fototermin eingeladen!

