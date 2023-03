DONAU Starbond 2023 Limited Edition

Von der Zinswende profitieren, Kaufkraft absichern: Mit dem Starbond 2023 Limited Edition als Einmalerlag – solange der Vorrat reicht bis Ende Juni 2023 abschließbar

Wien (OTS) - Für kurze Zeit öffnet die DONAU eine neue Möglichkeit, von der Zinswende zu profitieren. Der Starbond 2023 Limited Edition bietet mit einer Einmalprämie ab 5.000 Euro eine attraktive Veranlagungsmöglichkeit. Eine strukturierte Anleihe, die sechs Senioranleihen aus den Sektoren Immobilien, Versicherung, Industrie und Telekom beinhaltet, stellt die Basis für die Veranlagung dar.

Attraktiv ist die Erlebensleistung von 140 Prozent* der einbezahlten Einmalprämie. Durch den Aktienbonus kann sich die Auszahlung sogar auf 150 Prozent** der einbezahlten Einmalprämie erhöhen. Dies bedeutet, dass bei optimaler Entwicklung des Vermögenswertes der Gesamterlös bei Auszahlung der Versicherungsleistung am Ende der Vertragslaufzeit mit 150 Prozent der Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer maximiert ist.

„Mit dem Starbond 2023 Limited Edition können Kundinnen und Kunden von der Zinswende profitieren“, erläutert Edeltraud Fichtenbauer, Vorstandsdirektorin der DONAU, und unterstreicht: „Entnahmen sind bis 25 Prozent der einbezahlten Prämie steuerfrei möglich. Und am Ende der Laufzeit kann anstelle der Einmalauszahlung auch eine temporäre oder lebenslange Rente beantragt werden.“

Vorteile des Starbond 2023 Limited Edition

Attraktive Chance im aktuellen Zinsumfeld: 140 Prozent* Erlebensleistung auf Basis der einbezahlten Prämie inkl. Versicherungssteuer.

10 Prozent zusätzlicher Aktienbonus**: Sie profitieren, wenn der Schlusskurs des EURO STOXX 50-Aktienindex am 24. September 2038 über dem Schlusskurs vom 30. Juni 2023 liegt.

Steuerfreie Entnahmemöglichkeit: Bis zu 25 Prozent der Einmalprämie können steuerfrei entnommen werden.

Rentenoption: Am Ende der Laufzeit kann anstelle einer einmaligen Auszahlung des Kapitals eine lebenslange oder temporäre Rente in Anspruch genommen werden.

Keine Kapitalertragsteuer auf erzielte Gewinne.

Leistung im Ablebensfall: Im Ablebensfall wird mindestens die garantierte Ablebensleistung (100 Prozent der einbezahlten Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer) ausbezahlt.

* Der Tilgungsbetrag des Vermögenswertes entspricht im Erlebensfall bei Vertragsablauf – sofern die Emittenten der Referenzanleihen sowie der SWAP Partner jeweils ihren Zahlungsverpflichtungen in Form von Zinsen und Tilgung fristgerecht und vollständig nachkommen – der Basisauszahlung in Höhe von 140 Prozent der Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer zuzüglich des etwaigen Ertrags aus dem Aktienbonus.

** Der Aktienbonus orientiert sich am EURO STOXX 50-Aktienindex. Liegt der EURO STOXX 50-Aktienindex am 24. September 2038 über dem EURO STOXX 50-Aktienindex am 30. Juni 2023, erhöht sich die Basisauszahlung um 10 Prozent der Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer. Dies bedeutet, dass bei optimaler Entwicklung des Vermögenswertes der Gesamterlös bei Auszahlung der Versicherungsleistung am Ende der Vertragslaufzeit mit 150 Prozent der Einmalprämie inkl. Versicherungssteuer maximiert ist.

Das Basisinformationsblatt zu diesem Produkt ist bei Ihrem DONAU-Berater schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich. Die jeweils aktuellste Fassung finden Sie auch auf der Website der DONAU Versicherung unter: www.donauversicherung.at/basisinformationsblaetter.

Hinweis: Zweck dieser Presseaussendung ist eine kurze und geraffte Information über das Produkt. Es ist kein Angebot im rechtlichen Sinn. Die Unterlage wurde sorgfältig erarbeitet, doch kann die verkürzte Darstellung zu missverständlichen oder unvollständigen Eindrücken führen. Für verbindliche Informationen verweisen wir auf die vollständigen Antragsunterlagen, die Polizzen und die diesen zugrunde liegenden Versicherungsbedingungen.

Rückfragen & Kontakt:

DONAU Versicherung AG Vienna Insurance Group

Alexander Jedlicka

+43 50 330 73014

a.jedlicka @ donauversicherung.at

www.donauversicherung.at